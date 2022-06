Se conoció el nombre del futbolista que estaría muy cerca de Luciana Salazar. En Socios del Espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11) aseguraron que la rubia estaría comenzando una relación con Nicolás González, volante de la Selección Argentina.

Fue Adrián Pallares quien introdujo el tema al inicio del ciclo: "El sábado pasado, en el programa de Marcelo Polino, el periodista contó que le espió el teléfono a Luciana Salazar, que sería un jugador de la Selección, surgió el nombre que podía ser un Nico, que era soltero, estuvimos juntando todas esas pistas y te vamos a hacer la presentación oficial del nuevo novio de Luciana".

"Es soltero, no tiene compromisos. Podemos adelantar porque es muy buen tío. Es un muchacho de familia, muchacho joven, con proyección internacional", adelantó el conductor.

Luego de eso, antes de brindar el nombre del futbolista de la Fiorentina, en el programa compartieron un audio de Polino en el que se escuchaba lo que dijo en su programa radial. Todo había comenzado por una pregunta que le realizó Mariana Brey, periodista que trabaja junto a él en radio Mitre. "¿Cómo es eso que no puede blanquear su noviazgo? ¿Tiene novio?", consultó.

"No sé si lo voy a contar todo, pero ayer paso por lo de Luciana Salazar. Hablo para organizar porque íbamos a ir a comer. No le conozco un novio y sé que me va a matar por lo que voy a decir, pero voy a la casa y la veo a ella con el dedito en el teléfono. Le reclamo que acabo de venir de viaje de otro país. '¿Con quién estás hablando?' .'No, nada, nada', me dice. A mí no, mamita. Le chusmeé el teléfono y era un jugador de la Selección Argentina", fue lo que contó Polino.

"De ayer a hoy busqué más información" contó Mariana , quien consiguió nuevos datos para Socios del espectáculo. "Nico González es ariano, del 6 de abril, cumplió 24 años. Súper activo. Ojo, él le manda mensajitos a varias, es re buen mozo y buen compañero".

"Es soltero, empezó por Instagram, siguió por WhatsApp y nos cuentan que ya hubo un encuentro", agregó Paula Varela sobre el supuesto vínculo entre el ex Argentinos Juniors y Lulipop, quien pretende mantener en secreto la relación.

Según contó Varela todo habría empezado por unos likes que él le habría puesto a ella en Instagram. Cuando la periodista le consultó a Luciana sobre este tema, la vedette fue tajante y consecuente con sus últimas declaraciones sobre su intimidad.

“De mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar. Igual Poli nunca va a decir nada, nunca va a decir un nombre o algo. Imaginate que es mi familia, tiene códigos”, afirmó. Y agregó: “Por ahora estoy bien así como estoy en mi vida, bajo llave”.

Claro que mucho se especuló en los últimos años sobre supuestas relaciones que tuvo Salazar con diferentes personas, pero que nunca blanqueó por un supuesto acuerdo que habría mantenido con Martín Redrado, su expareja.

Uno de los puntos que habría propuesto él en ese contrato es que la vida sentimental de Luciana permanezca oculta de la prensa. Y lo cierto es que Luli lo cumple a rajatablas. De hecho, cuando fue consultada sobre estos acuerdos con el economista, la actriz evitó hablar al respecto.

Por otra parte, Karina Iavícoli no cree en esta historia de amor entre el futbolista y la vedette y aseguró que esta situación le viene como anillo al dedo a la blonda, porque ella tiene otro vínculo del cual no quiere que trascienda nada públicamente.

"No le creo nada. Luciana mantiene hace años una relación con un contador que vive en Zárate que se llama Marcelo Aun. Estuvo hace poco con él en Nueva York. Cuando dicen que tiene un roce con otra persona, le viene bárbaro porque todavía no blanquea esa relación con Marcelo, quien se divorció de quien era su esposa por Luciana Salazar", sostuvo la panelista.