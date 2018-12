Llegó la noche esperada para el espectáculo al aire libre que se llevará a cabo en las puertas de la Legislatura Provincial. El concierto Navidad con Todos tendrá como artista principal a la cantautora Marcela Morelo, quien vendrá justamente a compartir sus mejores éxitos a lo largo de una trayectoria de dos décadas con la música profesional. La reconocida artista latina hace un balance sobre su carrera y también su nueva etapa que le toca vivir como madre en una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO.



- ¿Qué reflexión tenés sobre estos 20 años que has transitado en los escenarios?

- Me formé estos 20 años con mucho trabajo, con mucha dedicación y amor por lo que hago. Siempre también buscando canciones nuevas. De hecho, preparo un nuevo single con la cantante española Rozalén. Además, tengo la bendición que existe gente que le gusta lo que hago, que viene a verme y que me escucha, eso me hace crecer como artista.



- ¿Cómo te posicionás en un mercado musical tan dinámico y te adaptas a las circunstancias?

- Cuando saqué el primer disco, no existían las redes sociales. Había otra forma de manejarse y comunicarse. Lo más difícil ha sido mantenerse durante tantos años. Tratar de actualizarse, aggiornarse en el trabajo y en cómo difundir. En mi caso, pude hacer muchas cosas y me fue muy bien, sin contar con las redes sociales. Pero hoy el territorio es otro, en el que se lanza un tema por Internet y puede escucharse en San Juan, al mismo tiempo en Buenos Aires y otro en Australia. Entonces, lo que intento es comulgar con eso, lo uso para trabajar y es una forma de comunicación instantánea con el público.



- ¿También para contactarse con otros artistas de otros ámbitos?

- Sí y no sólo eso. La conexión con los artistas que tenemos. Hay un mundo quebrado, la humanidad atraviesa un tiempo muy complicado, como siempre, nuestro país dividido completamente; pero en cuanto a lo musical, hay una particularidad que veo, es una unión permanente y colaboración entre los músicos, cantando juntos en muchas partes. Entonces me siento muy feliz por pertenecer a esta comunidad. Estamos uniendo fuerzas, arte, voluntades, corazones, así que tengo grandes encuentros con colegas que admiro y sigue sucediendo por suerte. Me siento orgullosa por eso.



- Hay cantantes melódicos latinos que se vuelcan al reggaetón: ¿tratás de no caer en esas tentaciones comerciales?

- No soy anti-reggaetón, incluso me gusta para bailarlo. Creo que no hay otro ritmo tan pegadizo e ideal para hacerlo. Es un ritmo buenísimo que llegó para quedarse. Hay cosas muy buenas, me sorprende la lírica que va teniendo ahora, antes utilizaba metáforas, pero hoy las letras van al grano directamente. Pienso que es una cuestión de generación. Soy una chica grande, si cantase reggaetón, lo adaptaría a mi estilo, pero no es tan sencillo. No a todos les queda bien. Trato de mantenerme en una línea, que ya es bastante amplia, porque mis discos reflejan eso. Me divierte, lo disfruto.



- Sin embargo, son muy criticables algunas letras y estéticas que agreden al género femenino...

- Un poco hay de eso, pero es algo que no se puede evitar. Eso existe. Me parece algo exagerado y fuerte ver a un muchacho cantando con 20 chicas a su alrededor bailándole. Pero creo que la culpa no la tiene el cantante, sino las chicas...



- ¿Por qué?

- Porque si estamos luchando por nuestros derechos y la igualdad, hay cosas que ya deberían cambiar de la mano de las mismas mujeres y que dejarían de hacer. Trato de modernizarme, estar atenta a lo que sucede y siempre cuidándome de acuerdo a mi personalidad. No puedo hacerme la loca, porque me saldría mal, debo continuar con las canciones que hago, gusten o no, peguen o no. Trato de ser fiel a mí misma para poder transmitirlo, porque si no, no me creería nadie.



- El rol de madre y el de artista, ¿son dos mundos que andan separados?

- No, soy la misma para todo. Soy mamá, esposa, artista, hija y hermana a la vez. Pero ser madre es algo muy grande para mí. Por suerte adopté tres niños adorables, buenos y somos cada vez más unidos, con esta nueva familia que pude armar. Es muy inspirador este momento con ellos, porque me cambiaron la vida completamente. De hecho, viajo para San Juan y recién volveré el domingo a la noche. Los voy a extrañar mucho porque se quedarán en casa. Pero ellos saben que me voy, que iré a un hotel, que haré prueba de sonido, que tendré el show. Sin embargo, estamos comunicados todo el tiempo y viviendo un proceso de aprendizaje y de mucho amor.



- ¿Deben adaptarse mutuamente al ritmo de vida que llevás?

- Sí y les gusta mucho. En mi familia, desde la cuna, la música ocupa un lugar muy importante. Tengo el estudio de grabación en casa y ellos conviven en este mundo, donde ensayamos, ellos tocan los instrumentos, escuchan y disfrutan de lo que trabajamos. Veremos qué sale, porque a lo mejor en cualquier momento armo una banda con los chicos (risas).

NAVIDAD CON TODOS

El concierto navideño en la Legislatura Provincial, intersección Las Heras y Avenida Libertador. Con las actuaciones de Nahuel Méndez, la Orquesta Escuela de San Juan, La Camerata San Juan y Marcela Morelo. Inicia a las 21.30 con entrada libre y gratuita. A partir de las 18 el público podrá ingresar al sector vallado y por orden de llegada elegir las ubicaciones hasta cubrir las 10 mil butacas.