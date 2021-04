Hace un año que vienen preparándose para este momento. Aunque la pandemia los encontró en pleno proceso de grabación, la banda Astrosoft no se resignó ante la imposibilidad de poder tocar en vivo. La cuenta regresiva comenzó y dentro de muy pocas horas, darán a luz su primer hijo o mejor dicho, su álbum debut que será bautizado con el mismo nombre del grupo. Franco Bazzetti (bajo y voz), Alba Sánchez (batería) y Gonzalo Garate (guitarra y voz) es el trío ligado con una fuerte corriente al new wave, pero que no deja de lado, el rock&roll clásico y da otros toques de funk y alternativo. Si bien hace poco tiempo están encaminados en la escena, este paso de lanzar su disco, les dará el impulso que necesitan para hacerse visibles en los circuitos musicales sanjuaninos. "El punto más fuerte que tenemos es un sonido homogéneo entre los tres, si bien pasamos por el funk y el rock, tenemos una fuerza esencial en el New Wave, aunque seamos tres, tenemos incorporados en nuestras canciones una presencia de los teclados que les da un color diferente. Los tres llevamos gustos particulares, pero no imitamos a nadie', dijo la baterista, que reafirma las influencias y gustos por la música británica de los 80 como The Police y también por Soda Stereo. Franco remarcó que: 'tenemos en este disco el sello único de Astrosoft, somos un conjunto compositivo, lírico y sonoro en un solo cuerpo. No nos limitamos a un género fijado, hoy estamos en el New Wave, pero no nos quedamos solo con eso. Hay canciones que nacen y son distintas entre sí, pero sí buscamos un confort musical. Mañana no sabremos qué experimentaremos más adelante, por eso lo nuestro es un descubrimiento todo el tiempo', concluyó el bajista. El recital estreno de Astro Soft (el disco estará en simultáneo por las plataformas digitales) será este jueves 22 de abril a las 21hs. en Ancestral. Las entradas se piden con reservas previas sin cargo a 2645666571.