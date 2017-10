Las luces de la sala se apagan y la oscuridad lo envuelve todo. Sin hacer el mínimo ruido, una sombra se mueve detrás de las butacas y por un instante la mirada tenebrosa de Pennywise, el payaso asesino de la película It, se cruza con la del espectador antes que comience la película. Algunos se llevan flor de susto, otros gritan y no falta el que le sigue el juego, riendo de la situación. Pero lo cierto es que nadie se lo esperaba. Las apariciones de Pennywise en las funciones del Play Cinema han causado sensación y han acompañado el enorme éxito nacional y mundial del film, que rompió récord de taquilla. Creado por el escritor estadounidense Stephen King, el payaso bailarín es uno de los personajes centrales en la novela de terror It ("Eso"), publicada en 1986. Trascendió gracias a la primera película en 1990 y ahora volvió a ser furor en esta remake dirigida por el argentino Andy Muschietti.

En la sala, en las escaleras ... en cualquier lado la gente puede cruzarse con Pennywise, encarnado por actores locales.

El miedo que provoca el despiadado payaso es profundo. Y algo de eso se busca al sacarlo de la pantalla del cine y llevarlo al mundo real, juego que también se hizo en otros países y que en San Juan encaran un par de actores locales, con diversas repercusiones. La productora "DaAle Animaciones" es la responsable de organizar estas intervenciones para el Play Cinema de Patio Alvear, que ya cuenta con varias. En este caso, quienes le dan vida a Pennywise son Gastón Sánchez y Marcos Aballay, quienes van rotando. Uno actúa en la sala y en la entrada al cine, el segundo, para promocionar la película en la Peatonal. Ambos pertenecen a la productora de Daniel Muragua y Edgardo Lucero, los encargados de realizar entretenimientos para el cine con personajes de películas. Al principio comenzaron por infantiles de animación, y esta es la primera vez que se metieron de lleno en la piel de un personaje de terror para adultos.

"Comenzar a usar este rostro fue explosivo al comienzo. La repercusión fue mayor a la que esperábamos", cuenta a DIARIO DE CUYO Sánchez, de 21 años, estudiante del segundo año de la carrera de teatro de la UNSJ. Al momento de pintarse de blanco y pararse frente a un espejo para practicar gestos y expresiones, Gastón admite que le provoca miedo. "Estudié mucho las posturas, busco un equilibrio entre el miedo que puedo generar y a la vez empatía del personaje con el público. La movida está buena, porque son los padres quienes más se enganchan al juego. Las reacciones son diferentes, pero muchos adultos vienen a superar su temor cuando la vieron siendo niños, ahora quieren que sus hijos se saquen la foto con el payaso que los aterrorizó", se explaya el actor. "Lo lindo de este trabajo es que lo disfrutan tanto niños como adultos", afirma el artista, que tarda 30 minutos en ser maquillado por Paula Pujado. "Tratamos de que sea lo más fiel a la película, que se vea bien exagerado y lo más realista posible, no lleva máscara y le queda muy bien", contó la maquilladora. El vestuario es confeccionado por el mismo grupo y está hecho a medida. Sin embargo, la teatralización de Sánchez, como de su compañero Marcos, es el toque final del combo.



"El personaje mismo pesa mucho, no es simpático, lleva mucha carga de energía negativa, pero a los niños les agrada, creo que el éxito de la película contribuye también a tener esta repercusión, el efecto es fabuloso", opinó el intérprete, con quien todos quieren una selfie para compartir en las redes sociales.

Según las estadísticas de Box Office Mojo, It está primera en el ranking internacional, superando a "El sexto sentido" e incluso al récord que hace 44 años marcó 'El exorcista' (1973).