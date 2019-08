Es una de las actrices jóvenes más notable del panorama español. Una verdadera celebrity. Blanca Suárez se hizo conocida por su trabajo en cine y en televisión (El internado y El barco) y ahora protagoniza el éxito de Netflix Las chicas del cable, que acaba de estrenar la cuarta temporada. Así como Lidia Aguilar- su personaje- la madrileña se declara feminista y pugna por la igualdad con el hombre.



Está en la mira de la prensa rosa ibérica, que considerar que tiene "los novios más guapos', actualmente un lugar que ocupa desde hace un tiempo el galán Mario Casas.



A sus jóvenes 30 años, es lógico que tenga la piel radiante, pero Blanca suele usar mascarillas de carbón activo. Cuida mucho su piel porque casi siempre está maquillada y es uno de los rostros más solicitados por marcas de cosmética.



A Blanca no le obsesiona su cuerpo, pero asegura que es conciente que "cuerpo no hay más que uno' por lo elige opciones para mantenerse sana. No hace dieta, sólo se cuida "con cabeza' lo que come, con algunos permitidos el fin de semana. Su rutina de ejercicios depende de los rodajes pero cuando puede practica una combinación de trabajo cardiovascular basado en un entrenamiento de alta intensidad por intervalos.



Diosa en las alfombras rojas y eventos especiales, se muestra audaz y marca tendencia. Blanca Suárez está en su mejor momento y parece querer disfrutarlo mientras dure.

Looks

Blanca Suárez adora los cambios radicales. Por eso se la ha visto rubia platinada, castaña con reflejos caoba, con flequillo o pelo con ondas y extensiones. En cuando a su make up prefiere los rojos intensos para la noche y nude para el día.