Con 558.000 copias, Abbey Road, el último trabajo grabado por Los Beatles y publicado en 1969, fue el vinilo más vendido de la década, según el informe presentado por Nielsen Music, la empresa que realiza una de las mediciones más exhaustivas del mercado.



El grupo que conformaron John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, cuatro de los astros inmortales en el mundo de la música, está considerado como el mejor de la historia. Desaparecido hace casi 5 décadas, el conjunto de los genios de Liverpool se mantiene como líder absoluto, superando notablemente a los artistas del momento en el lanzamiento de la lista de las producciones discográficas más compradas en estos 10 años. Además, el cuarteto aparece séptimo con Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, su octava placa, con 313.000 copias.



Por otra parte, el segundo lugar, corresponde a Dark side of the moon, de Pink Floyd, de 1973, con 376.000 ejemplares; seguido por el compilado Guardianes de la Galaxia, integrado casi en su totalidad por canciones de los '80, con 367.000; Legend, de Bob Marley & The Wailers, con 364.000; y Back to black, de Amy Winehouse, con 351.000. Thriller, de Michael Jackson, con 334.000 se posicionó sexto; antes de Rumors, de Fleetwood Mac, con 304.000. En el noveno puesto, se encuentra el disco más antiguo del listado, Kind of blue, de Miles Davis, de 1959, con 286.000 álbumes.



Según el mismo relevamiento, la placa Born to die, de Lana del Rey, de 2012, es la única de la década que aparece en el top ten, pero décima, con 283.000 copias. (Telam)