En plena pandemia por coronavirus, Jonatan, participante de El Gran Premio de la Cocina, sopló arriba de la bandeja y el jurado decidió no probar el postre.

"Vamos a repasar lo sucedido. Llegaste y antes de presentar el plato soplaste encima de él", remarcó Carina Zampini.

"Sí, no pensé. Le quise sacar un poco de cacao- Solo soplé la bandeja. Tampoco pensé en todo lo que estamos viviendo", se defendió Jonatan.

Ante esto, Christian Petersen aseguró: “En el gran premio de la cocina hemos tenido un montón de gente que ha limpiado y sacado las imperfecciones del plato, y ante eso no hay ningún problema, solo les hemos llamado la atención por el simple hecho de que no se hace”, aseguró.

Y luego agregó: “Hoy estamos todos cocinando con un montón de recaudos por lo que soplar una bandeja, no es lo ideal. Entonces te vamos a aplicar que no lo vamos a probar”.

Finalmente, luego del tenso momento que se vivió y de la bronca que sintió Jonatan, el Jurado le permitió compartir un poco del preparado del postre que no estaba servido. No obstante, la nota influyó no solo para él sino para todo su equipo.