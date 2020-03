Luego de concretar su proyecto en conjunto Registros humanos, con una muestra de su colección en el Centro Cultural Estación San Martín en diciembre pasado, Alejandra Carabante y Analía Russo dieron un fuerte impulso internacional a sus carreras. Ambas fueron seleccionadas para la Exposición Internacional Sangres II prevista en la Galería Geraldes Da Silva de Oporto, Portugal, en la que serán de la partida de los 13 argentinos escogidos, entre dibujantes, pintores, acuarelistas, fotógrafos y artistas dedicados al grabado y la pintura digital.



Este acontecimiento cuenta con la gestoría cultural de Milagros Zúñiga Martínez, que tiene su sede en Perú, y tiene lacoordinación de Freddy Izaguirre López, Rita Elisa Landeau Bobadilla, Agustín Iriart, Veronica Torocahua y Elica Pusaclla Huaylla.



"La finalidad es convocar a artistas de Latinoamérica para que tengan proyección en Europa. Tuvimos que enviar fotos de, al menos, 5 obras. Después de la estricta curaduría que hizo el artista plástico, ilustrador y escultor Agustín Iriart en Argentina, salimos seleccionadas y no lo podemos creer", expresó Alejandra Caravante, de quien la organización eligió uno de los dibujos que colgó en "Registros...".



"Es una ventana a otra cultura, es importante para que trascienda la producción de San Juan. Esa convocatoria nos llegó en diciembre, en un principio, pensé que no me daban los tiempos; pero, finalmente, tuve la posibilidad y me decidí. Me sirve para evaluar en qué nivel estoy en lo que hago. La verdad, me puse muy contenta cuando me enteré que estábamos convocadas", reflexionó Analía Russo en referencia a lo que simboliza su salto al exterior.



"¡Esto es un puente tan importante! Es la entrada a otros lugares, a otro público, otra miradas distinta hacia el arte latino. Significa ser parte del grupo de artistas internacionales que puedan ser convocados a otra muestra en países europeos", agregó quien, además del trabajo que hace en solitario en su estudio, se dedica a la docencia en establecimientos educativos de la provincia, al igual que Russo, que también se encarga de la coordinación del taller de jóvenes y adultos en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson.



Acerca de las producciones con las que harán su aterrizaje en el Viejo Continente, Analía plasmó en el lienzo un cuadro especialmente diseñado para Sangres II, al que llamó Retazos de Sol, en técnica mixta sobre tela, que sigue la línea de su abordaje de la figura humana. "En el color, 'Retazos...' tiene tonalidades cálidas que tiene que ver con nuestro entorno. Hay una fusión de rostros atravesados por un alambrado; pero, a la vez, superponiéndose, dándose espacio para la libertad. Además, se ve una franja con seres diminutos que quieren manejar los hilos y este rostro busca romper con todo eso", subrayó Russo satisfecha con el resultado de su desempeño. Y, por su parte, Alejandra presentará su Domadores de gorriones, en donde la técnica del lápiz se combina con un sutil empleo del pincel.



Si bien, subrayaron que sólo viajarán sus creaciones, lo que ellas principalmente rescatan de esta experiencia, es la "importancia" del "contacto con otra gente", aunque la fecha de la muestra al público se postergó por la pandemia de coronavirus.



"¡Estamos tan contentas las dos! ¡Un honor y una alegría poder representar a Argentina junto a mis hermanos de Latinoamérica!", expresaron felices por la convocatoria que representa un logro en sus largas trayectorias.