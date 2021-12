La cartelera local se renueva hoy con seis pelis (no todas en todas las salas). La primera Matrix hace su rentré antes del estreno del nuevo capítulo de la saga, Resurrecciones, que llegará a fines de mes. Para los chicos, Clifford (foto), el famoso perro rojo de la tele, crece en la gran pantalla al ritmo del amor que le brinda su dueña. No miren arriba es una comedia dramática con elenco estelar: Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchet son unos astrónomos del montón que descubren que un comenta va a destruir la Tierra y buscan alertar a la humanidad. Elencazo también tiene La crónica francesa -Willem Dafoe, Edward Norton, Adrien Brody, Benicio Del Toro, etc.- una representación de la "edad de oro" del periodismo. De factura española, Vivo reúne cuatro historias reales de personas que se encontraron cara a cara con "alguien" que muchos no logran ver. Y la apuesta nacional es El cuento del tío -con Alejandra Flechner y Martín Slipak- sobre un tío millonario que muere en Nochebuena, pero las 12 campanadas anunciarán algo más que la Navidad.