Inició la cuenta regresiva. Se afinan los últimos detalles y las rutinas de los ensayos se vuelven más intensas. Pero cada uno de los bailarines y músicos que están involucrados en el espectáculo para la Noche de San Juan en Cosquín, son conscientes que no falta nada para el compromiso que les espera en el festival mayor del folklore nacional, el próximo 28 de enero. El staff artístico dirigido por Daniel Páez realiza los ajustes necesarios para la puesta denominada "Si de cuyanía se trata".

Es la propuesta musical y coreográfica presentada a partir de la convocatoria que se realiza todos los años y en esta oportunidad, el guión de Páez resultó seleccionado. El eje de esta puesta aborda las tradiciones y costumbres típicas del folklore cuyano, concentradas en torno a la "juntada" o conocida como la famosa "farra cuyana", que era muy habitual en los años 60, 70 y 80. En el patio de una casona se reúnen los amigos con guitarra en mano y realizan serenatas hasta que las velas dejen de arder. Esta tradición servirá como excusa para rendir tributo a los grandes valores del folklore sanjuanino: Jorge Darío Bence, Los Hermanos De la Torre, Rodolfo "El Gordo' Páez Oro, Mario "Bebe Flores" y Ernesto "El Negro' Villavicencio, personalidades destacadas que han brindado un enorme aporte a la cultura, que perdura en estos días. En 20 minutos, alrededor de 50 artistas estarán en el escenario Atahualpa Yupanqui presentando varios cuadros ambientados con esta temática. Pero lo novedoso de esta puesta, es que los jóvenes músicos y bailarines caracterizarán a estos exponentes de la cultura popular de la provincia.

En el foyer del Auditorio Victoria, los artistas realizan los ensayos previos a la medianoche.

La "farra' se dará en el centro de la casa de Alfonso Rodríguez, el abuelo del cantante "Nano' Rodríguez; un patio que en 1960 se nutría de cantores y guitarreros. Jorge Pascual Recabarren personificará a su padre, el aparcero mayor Jorge Darío Bence; Daniel "Lechuga" García caracterizará al vallisto Saúl Quiroga e interpretará la zamba "Riquezas mías". Por su parte, "Diablito' Martínez calzará los zapatos de Páez Oro y le pondrá la voz a la tonada "Sabores Cuyanos" y "El pícaro del gallo", con un toque bien cómico. Hugo Cantos y Fabio Salem se vestirán de Los Hermanos De la Torre y cantarán "Romance de mi niñez"; y Bebe Martínez se transformará en Bebe Flores con "Cuyana cosechadora"; mientras que Katy Martínez personificará a Villavicencio con "Mi amor en una tonada" y "San Juan por mi sangre". Una vez que estén todos reunidos en la farra, se viajará al presente, donde los intérpretes representarán el cuadro de una peña contemporánea, con sus formas, estilos y costumbres de la actualidad.

El show representará las juntadas de antes en contraste con las actuales dentro de la tradición cuyana.



El responsable del proyecto artístico, Daniel Páez, habló con DIARIO DE CUYO sobre el mensaje que buscará transmitir en escena: "Desde chico que vengo empapado por el folklore de San Juan. Esta puesta, busca reivindicar la farra cuyana. Mucho tiempo lleva mal vista y hay gente que la crítica, pero en realidad se trata de un encuentro de amistad y de hermandad. Las puertas de la casa se abren para recibir a los amigos con las serenatas, cogollos y brindis con la guitarra en la mano. Esto es un homenaje a esas costumbres y a nuestros artistas que fueron dejando esas canciones que nos identifican como sanjuaninos, que están en el oído de todos aquellos que siguen el folklore nuestro. Ese es el hilo conductor de esta historia que apela a la memoria y a que cuando se vea en Cosquín, haga sentir que San Juan esté presente".

Para Páez -que por primera vez presentó un guión para el espectáculo de Cosquín, aunque sí participó en ediciones anteriores como bailarín y coreógrafo- las tradiciones cuyanas todavía siguen presentes: "Me conectan porque lo he vivido y lo sigo viviendo diariamente. Cuando alguien le dedica un cogollo a la persona querida, ella debe devolver con cortesía una copa de vino para el poeta cantor. Así hay muchas cosas que los sanjuaninos desconocen y son partes de nuestra cultura que no deben perderse", manifestó el bailarín y músico.

No sólo se recordará a músicos históricos, también Rogelio Ruarte y Tito Ávila, reconocidos maestros de la danza sanjuanina.



Será una apuesta arriesgada, porque el punto clave será la manera de caracterizar a los personajes, el cambio de vestuario y escena, como así también la ambientación. Además, habrá otros detalles incorporados en el show, como por ejemplo un jamón, barriletes, muñecas, trompos, trajes de época, que servirán para recrear momentos de la niñez y los juegos que existían en décadas pasadas.



Además, la puesta ideada por Páez -profesor de danza, director del Ballet Sur de Rawson y participante del Certamen Revelaciones para la Fiesta Nacional del Sol 2018- también rendirá tributo a dos grandes bailarines sanjuaninos, como lo son Rogelio Ruarte y Tito Ávila, reconocidos maestros de la danza folklórica local.





El espectáculo "Si de cuyanía se trata" tendrá su previa en San Juan el 25 de enero a las 21 en el Anfiteatro del Auditorio Victoria, con entrada libre y gratuita.