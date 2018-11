Lo que empezó siendo una experiencia única de dos artistas plásticos en la Cordillera de los Andes en 2014 -10 días en mula por la ruta del ejército sanmartiniano, para plasmar in situ el imponente paisaje en enormes telas-, terminó convirtiéndose en un largometraje de 80 minutos que habla "del arte, de la amistad y el sueño inmenso de crear". "Digo la cordillera. Cuadernos de viaje" es el nombre de la docuficción que, respetando el título de la serie pictórica que el sanjuanino Carlos Gómez Centurión abordó en la alta montaña, tendrá su preestreno nacional hoy en el porteño Cine Gaumont, en el marco del 1er Festival internacional de cine documental Doca (documentalistas de Argentina), que también llega a la provincia, donde se exhibirá mañana (ver aparte). Ciro Novelli es el realizador detrás de esta travesía de trazos y emociones, de la que participó junto al artista holandés Pat Andrea, invitado de Gómez Centurión para pintar juntos allá donde el cielo se toca con las manos, entre magníficos macizos rocosos. La misión de Novelli, amigo del artista local, era registrar esa experiencia, una deuda pendiente de la dupla de amigos. Sin embargo, con ojo entrenado, el director vio algo más: una historia para contar. "Este paisaje escabroso, duro y cargado de memoria que recorren por varios días enfrenta a ambos artistas y a los baqueanos que los acompañan a duras jornadas de viaje, pero también motiva en ellos un incesante trabajo creativo, bocetando a veces sobre el mismo animal o con la luz de un débil fuego en noches estrelladas con temperaturas bajo cero (...) Esta travesía llena de identidad e historia es plasmada en la obra de ambos artistas conmocionados por un viaje épico, creativo, profundo, personal y único", dice la sinopsis.



Sin que los pintores lo supieran, Novelli presentó un guión de mediometraje al INCAA, con tan buena recepción que lo aprobaron como largometraje, con una parte recreada o ficcionada que obligó a los artistas a oficiar también de actores de su propia película.

Luz, cámara, acción. La dupla de pintores, de París hasta la Cordillera de los Andes, en una experiencia inolvidable. Arriba, junto al director.

Todos se reunieron en París, para reeditar la visita de Carlos al atelier de Pat, donde lo invita al viaje. Luego siguieron tomas en la provincia, en el taller del sanjuanino en Zonda y en Barreal, que se fueron ensamblando -guión mediante- con las tomadas por Novelli y otras de Gustavo Muñoz, ambos directores de fotografía del film.



"El trayecto coincide en un 80% con el viaje de San Martín, hasta Los Patos Sur; luego nosotros seguimos una jornada más y llegamos a La Cuesta de la Honda, y hay unas escenas filmadas de lejos ahí que son increíbles, como las de la Laguna Escondida, con el Aconcagua que se te viene encima.... Y las partes del ascenso, en silencio... son fantásticas esas tomas", se entusiasma otra vez Gómez Centurión. "Para mí es maravilloso porque fue una experiencia que me marcó, además fue una cosa de amistad con Pat, con quien nos conocemos desde 1988 cuando yo vivía en París... La película habla de todo ese vínculo y cómo te va uniendo esta pasión por pintar y ese escenario increíble", comentó el sanjuanino a DIARIO DE CUYO. Y agregó: "Yo no la he visto aún en pantalla gigante, así que será para mí una experiencia impresionante. Pienso lo rara que es la vida, ¿no? Nunca me imaginé que me iba a convertir en una especie de actor. Es otro mundo, cada escena se filma varias veces, fue otra experiencia también muy interesante. Estoy muy contento".



A la avant premiere de esta noche en el Gaumont sucederá la de San Juan, este domingo a las 22.30 en el Cine Teatro Municipal de Capital, en el marco del mismo Festival Doca (ver recuadro). En abril de 2019 será el estreno nacional en la provincia y en Mendoza. Y en mayo, "Digo la cordillera. Cuadernos de viaje" -que tuvo su premiere mundial en el Festival internacional de cine de las alturas, en Jujuy; que ha sido pre-seleccionada para el Festival internacional de cine documental de Guangzhou, China (diciembre); y que el año próximo participará del Festival Intercontinental de Cine de Córdoba y se presentará en las casas argentinas de París y Madrid- llegará a Buenos Aires, para quedar en la cartelera del Gaumont y exhibirse en el canal de TV Cine.ar y en la plataforma internacional INCAA www.cine.ar.

