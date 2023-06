Miguel Ángel Zotto es considerado un número uno del tango en el mundo. Con una exitosa trayectoria de casi 40 años, este argentino hijo de inmigrantes italianos es, sin dudas, un embajador del 2x4. Desde Milán (Italia), donde está instalado hace unos 12 años y tiene su Zotto Tango Academy, con otras dos sedes en Venecia y Verona, el famoso artista estará este 24 y 25 de junio en San Juan, para brindar dos charlas, además de actuar junto a su pareja de baile -y de vida- Daiana Guspero (foto).

Recién llegado a Buenos Aires, "el Maradona del parquet", como lo apodaron en París a principios del siglo XXI, Zotto conversó con DIARIO DE CUYO sobre esta visita que lo trae por segunda vez a la provincia, puesto que recuerda que en los '90 tuvo una actuación con el Ballet Nacional.

"Tenemos un país maravilloso, volver es una gran emoción porque me recibieron muy bien, fui a ver un show y todo el elenco me vino a saludar. Es importante para un artista después de tantos años ser reconocido; di una clase, vinieron más de 100 personas y tuvimos que cerrar la inscripción. Fue increíble" contó el bailarín y maestro, un artista que cambió la estética del tango danza junto a Milena Plebs y se le atribuye la revitalización que tuvo el tango en la década del '90.

"Uno se siente un poco un representante de la cultura de nuestro país. Es decir 'Bueno, no estaba equivocado', porque cuando empecé era el único joven que había en Buenos Aires, no éramos dos. Yo venía de familia tanguera y a veces me daba vergüenza porque en la milonga era el único joven. Muchas veces pienso 'qué suerte, no me equivoqué y seguí apostando a esto'" recordó Zotto sobre sus inicios a los 17 años. Lo que vino después fue una catarata de actuaciones, escenarios, alumnos y la creación de célebres espectáculos que lo llevaron a presentarse en decenas de ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia.

En tan amplia carrera, atesora algunos momentos. "Recuerdo cuando bailé en el Vaticano para el Papa, antes de la pandemia, el festival de San Remo fue muy importante; en Buenos Aires, cada vez que la compañía partía a presentarse afuera, creábamos los espectáculos y salíamos al mundo. Los debuts, o la carta que me escribe Horacio Ferrer en 2003, donde me compara como el tercer revolucionario del tango de la historia. Ese espectáculo "Tango de la Cruz del Sur"- del que Diego Escobar también era parte-, es un momento importante de mi carrera. También actuar para los presidentes, bailé para Menem, De La Rúa y Macri; o cuando llegué a Estados Unidos y que vinieran a verme grandes figuras como Antony Queen, Dustin Hoffman, Madonna, Baryshnikov... venían a saludarnos... Hoffman fue a vernos cuatro veces en 1987" relató el tanguero.

El romance con Europa fue importante, fundamentalmente con Italia, por sus raíces. "En 1990 prácticamente lo llevé yo al tango a Italia. Desde esa vez, fui todos los años y hace 12 años me radiqué allá" relató Zotto, que dirige su academia con tres sedes, además de mantener una milonga dos veces por semana en Milán y Venecia. Sobre por qué se quedó allá, dijo que es para él una razón laboral, fundamentalmente. "Estoy trabajando por todo el mundo, la mayor parte de mis bailarines son argentinos, alguno es italiano, o algún músico. Milán es un punto geográfico importante de Europa; con las crisis y los pasajes, a los empresarios les era muy difícil contratarme. Me queda muy cerca de todo" comentó.

Zotto también hizo una radiografía de quiénes se acercan a bailar. "En Europa los que bailan tango son una elite de gente clase media-alta, entienden a otro nivel al tango. Entienden psicológicamente lo que le pasa con su cuerpo, con su mente, es muy importante valorar, entender como un punto de encuentro, de amistad, de enamoramiento, que no solamente hacen por la pasión por la danza, sino que es una forma de comunicación a través de un abrazo, eso es importante. La gente se compra sus zapatos y sus vestidos y se convierten en tangueros para poder disfrutar, en la milonga dos veces por semana" aportó el hombre nacido en 1958 en Vicente López, que además junto a Daiana es padre de gemelas.

Sobre su visita a San Juan, aseguró que espera poder hacer un poco de turismo. "Me dijeron que está lindísimo", apuntó. Pero también aseguró que podrá el ojo en el talento que pueda encontrar en la pista. "Quiero a ver cómo es el nivel de baile, me interesa por la posibilidad de que viajen. Es muy importante que vea gente que esté bailando, ver sus condiciones, para perfeccionarlos y poder llevarme gente para allá. En 'El porteño prohibido', que es un lugar grande que tengo con escenario, hago el espectáculo todo el año, tres veces, entonces voy cambiando las parejas de baile y estamos incorporando" compartió Zotto, una leyenda viviente del tango, distinguido en 2003 por el Premio Konex como uno de los cinco mejores intérpretes de la década, aplaudido en todo el mundo y que ha marcado a toda una generación de bailarines.



La agenda local de Zotto

El sábado 24 de junio, Miguel Ángel Zotto brindará dos masterclass: una de 12.30 a 14; luego, de 14 a 15.30 habrá una charla entrevista, apoyada con imágenes en video en la que los asistentes podrán hacerle preguntas al bailarín. Después de un intervalo, a las 16 comenzará la segunda conferencia. Será en el Club Sirio Libanés (Entre Ríos 33 sur). Ese día, a las 21 será la Milonga de gala con el show de Zotto en el Salón El Prado (Ruta 155 antes de Ramón Franco), en Médano de Oro. El tanto que el domingo 25, de 13 a 18 será el almuerzo milonguero y milonga de despedida también en El Prado.

Masterclass $2.500, milonga de gala: $4.000. Combo las dos: $4.500. Milonga domingo: $3.000. Reservas y venta:264-5657137.

La organización está a cargo de un equipo que componen Diego Escobar, Eliana Villarruel, Jorge Arce, Fernanda Díaz, César Gómez y Elvira Ortíz.

"Él me comentó que venía en junio a la Argentina, le dije que viniera a San Juan. Armamos un equipo y se desató una locura muy linda, porque hay 300 entradas vendidas para la milonga, 120 personas anotadas en la masterclass y se abrió un cupo nuevo, viene gente de Mendoza, de San Luis, La Rioja, de Buenos Aires, es un evento federal, de una magnitud impresionante" refirió a este diario Escobar, bailarín, exalumno de Zotto e integrante de varios de sus espectáculos. Escobar destacó la gran oportunidad de "contar con Zotto en el interior del país, porque casi ni viene a la Argentina" últimamente.