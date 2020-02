La actriz Rae Dawn Chong, conocida por sus papeles en El color púrpura y Comando, reveló que tuvo relaciones sexuales con el cantante Mick Jagger cuando tenía 15 años -dos menos que la edad de consentimiento permitida por la ley- y el artista tenía 33.

La intérprete canadiense-estadounidense, hoy de 58 años, en una entrevista todavía no publicada para The Hollywood Reporter, mencionó el hecho como al pasar, en una respuesta sobre cómo obtuvo su papel en una película y dijo que había estado en un video con Jagger. “Me preguntaron cómo conocía a Mick y solté que había tenido sexo con él cuando tenía 15. Se me escapó. Me siento mal. Yo y mi bocota”, dijo al británico The Mail on Sunday.

Fue en 1977 cuando se conocieron en Nueva York y pasaron la noche juntos, según aseguró. “Nunca me preguntó mi edad y nunca se lo dije. No surgió. Recuerdo que pensaba que era muy lindo”, comentó. “Recuerdo que pensé que era muy lindo. Tenía el pelo despeinado. Pensé, ‘Oh hombre, es hermoso”, relató.

“Me dijo: ´'¿Qué estás haciendo ahora?' y yo le contesté que nada. Me tomó la mano y nos subimos a su limusina y fuimos directamente a un estudio de grabación. Los Stones estaban allí, yo estaba en el fondo. Recuerdo haber estado allí durante horas y horas. Luego me quedé a dormir en su apartamento. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba experimentando con Mick. Me estaba divirtiendo”, contó.

La extraña actitud de Keith Richards no les impidió pasar otro día juntos, primero en el estudio de grabación y luego en un concierto de Fleetwood Mac en el Madison Square Garden, donde la banda fueacosados por los fans.

Dawn añadió que su familia y amigos conocían la historia, pero no era su intención hacerla pública. En esa época, Jagger estaba casado con la nicaragüense Bianca Pérez-Mora Macías.

La edad de consentimiento era 17 y Jagger podría haber enfrentado cargos penales con una pena de hasta 20 años, pero el presunto caso ya prescribió.

De todas formas, Dawn dejó clara su defensa hacia el cantante de The Rolling Stones. “No hizo nada malo. No me hizo hacer nada que no quisiera. No quiero que se meta en problemas por esto. No fue traumático. Yo sabía lo que hacía, no era una niña inocente”, sostuvo.

Además, se refirió al contexto en el que ocurrió, y opinó: “Eran los setentas, una era diferente. Yo no era una víctima”.

“No fue un momento #MeToo. Fue algo que me empoderó. Pude haber dicho que no, no fui obligada. Pensé que era adorable y yo era casi nueva en todo esto (del sexo)”, añadió.

En 1985, siete años después del presunto encuentro, Rae apareció en el video de Just Another Night. Según contó, la relación entre ambos se mantuvo como amigos, pero el vínculo se cortó cuando ella lanzó algunas críticas en una entrevista. “Tiene un ego frágil. No me ha hablado desde entonces”, dijo.

La actriz llegó a la entrevista con un diario de cuero negro de 1977 en el que registró su relación con Jagger. En él, con letra aun infantil se puede leer: “Tengo la experiencia de ser una groupie. No es que valga la pena experimentar ser una groupie. Sólo tenía que ir y ser salvaje. Bueno, lo hice... fue divertido y lleno de emoción”.

Por el momento, el cantante y sus representantes no han emitido comentarios al respecto.