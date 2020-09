Los grandes avances tecnológicos en la industria audiovisual siguen su curso y como en varios países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, las bondades de la realidad virtual y la realidad aumentada, como también el cine en 360¦, están dando sus primeros pasos, hay también realizadores argentinos que buscan experimentar con estos recursos y formatos para generar nuevos contenidos. A esta corriente se sumaron dos cineastas sanjuaninas que hace pocos años egresaron de la Universidad Nacional de Córdoba y que decidieron hacer una fuerte apuesta al desarrollo local de producciones audiovisuales en la provincia.



Cuando surgió la posibilidad de concursar para diseñar proyectos audiovisuales en el formato 360¦, presentaron su propuesta de incorporar al formato la narrativa de ficción, con los clásicos recursos que tiene el cine convencional. Así nació "El día que Dionisio despertó en San Juan", un cortometraje que se postuló para una convocatoria organizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica, "Concurso XR El vino de San Juan" (destinado a exponerse en el Virtuality 2020). El proyecto resultó ganador para la financiación del mismo y ahora se encuentra en casting abierto para actores en los roles protagónicos. Ana Clara Bustelo y Tatiana Oruste crearon la productora Pez Dorado y dirigirán esta primera producción de ficción en un formato totalmente innovador en la provincia, en articulación con Immersive Films de Buenos Aires y con Paisajes 360, otra productora sanjuanina.



Con la intención de que este recurso técnico del cine 360¦ se extienda en la región, ambas jóvenes realizadoras buscarán abrir un nuevo sendero en el sector audiovisual. "Nos parece interesante empezar a innovar en las nuevas tecnologías desde la narrativa, que es a lo que Pez Dorado le da mucha importancia: realizar con guiones que cuenten historias propias de nuestra región", dijo Bustelo.



Filmar en 360¦ implica todo un desafío no sólo en lo técnico, también en la creación artística por utilizar un nuevo lenguaje. En este sentido, según Tatiana, representa cambiar ciertos esquemas a la hora de la filmación: "Tuvimos que entender que no debemos pensar tanto en el plano, sino en una escena completa. De repente uno tiene que mirar todo lo que hay en un lugar y captar hasta el más mínimo detalle". Y continuó su compañera: "No hay que dejar de atender la importancia del sonido en este tipo de contenidos, porque el sonido es el elemento clave para el espectador si queremos que su experiencia sea envolvente". En otras palabras, hay que aprovechar los mismos recursos del cine convencional para cautivar al público pero con otro lenguaje. "Queremos que se sienta dentro de la historia, que sea un testigo en primera persona", aclaró Tatiana.



En la provincia ya hubo antecedentes en el uso del video en 360¦ como por ejemplo en el domo instalado en varias ediciones de la Fiesta del Sol o en Anchipurac y en Virtuality (usando dispositivos VR) pero con contenidos con propósitos más apuntados a lo didáctico, lo educativo, la promoción turística o el entretenimiento. El género ficción fue el nicho que quiso explorar y experimentar la dupla de cineastas. Por eso acudieron al equipo de Paisajes 360 y a Immersive Films para desarrollar un trabajo de varios equipos creativos para la puesta en marcha de esta producción. "Estamos en un proceso colaborativo intenso donde en todas las áreas vamos aprendiendo mucho. Nuestra idea es poder promover historias propias que San Juan tiene para ofrecer, además de mostrar sus riquezas naturales", explicó Bustelo.



Este cortometraje consistirá en un breve relato (calculado en 7 minutos) en el que Dionisio, hijo de Zeus, el dios del vino, sale de su tiempo mitológico y viaja al presente. El ser divino se encuentra con una enóloga y discutirá con ella para descubrir si los sanjuaninos hacen el mejor vino del mundo. Pero en esta discusión, el espectador estará ahí interactuando con los personajes y pasará de estar identificado con uno a otro.



Una vez finalizada la etapa del casting, el período de grabación empezará a mediados de octubre. La producción busca locaciones como cavas de bodega, viñedos y paisajes desérticos, para ambientar los escenarios principales del corto. Para fin de año se calcula que el material quede listo y pueda ser presentado a festivales de cines nacionales e internacionales. Para poder visualizarlo, lo ideal sería contar con un espacio de proyección 360¦ para disfrutar plenamente la experiencia, pero también está la alternativa de mirarlo por un modo especial que cuenta la plataforma Youtube. El principal objetivo de Pez Dorado es abrir la posibilidad para que el conocimiento de este recurso se expanda no sólo en el Gran San Juan, sino también en los departamentos alejados. "No nos consideramos ni nos autotitulamos pioneras en esto. Sí creemos que el enfoque desde lo narrativo nos identifica, porque al menos no conocemos otros que hayan publicado en la provincia en esta línea. Es muy común esto, pero pensamos que estamos dando un gran paso para contribuir en el desarrollo de la industria en San Juan", concluyó Bustelo.





Casting abierto



Pez Dorado convoca a actores (entre 50 y 70 años) y actrices (entre 30 y 50 años de edad), con o sin experiencia para "El día que Dionisio despertó en San Juan". Se debe enviar curriculum vitae a pezdoradocc@gmail.com. La práctica consistirá en realizar un video casero con algunas líneas del papel a interpretar. El trabajo para los actores seleccionados será remunerado. El equipo técnico: Paisajes 360 David Bustos y Melina Santiago; sonido: Emanuel Morte; posproducción de sonido: Matteo Pagliarossi; arte: Lourdes Zorrilla.

Cómo se filma en 360˚



Los videos 360˚ se generan con cámaras de dos o más lentes incorporadas que registran imágenes en múltiples direcciones al mismo tiempo. La cámara pasa a ser el punto de vista de un usuario y no de solo espectador, que puede girar la cabeza y mirar hacia cualquier lado. Grabar en 360¦ supone que la cámara lo ve todo, no existe el concepto "detrás de la cámara", con lo que directores, equipos de luz, etc., literalmente tienen que esconderse mientras se graba, porque cualquier elemento que esté en el espacio se hará visible y captado por la cámara. Los dispositivos con los cuales se puede visualizar son con un teléfono acoplado a unas gafas de RV (carboard) hasta el último modelo de turno, ya sea Oculus, PS VR. Si ha de visualizarse en pantalla plana (se puede ver por Youtube en 360¦), se cambia el punto de vista y se hace una simulación de lo que sería mirarlo con un dispositivo RV. Asimismo, los teléfonos inteligentes ofrecen la opción de la "ventana inteligente", que ofrece un efecto idéntico: el punto de vista cambia según hacia dónde apuntemos con el móvil.