El Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales de la República Argentina (CAFIM) firmaron un convenio para que todos los músicos registrados en el Inamu puedan acceder a un descuento de hasta el 30% en la compra de instrumentos y accesorios musicales. Esta medida es de alcance federal. En comunicación con DIARIO DE CUYO, el presidente del Inamu, Diego Boris, señaló que "la idea es que este convenio sea una herramienta posible para beneficiar a los músicos con descuentos importantes. La mayoría de las casas fabricantes se radican en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, pero al establecer el contacto, se pueden acordar envíos, en su mayoría sin cargo y los productos comprados pueden llegar a domicilio a quien lo necesite". En el terreno provincial, muy pocos proveedores locales estaban enterados de esta iniciativa, que tomaron desde distintas ópticas y con diferentes opiniones.



Federico Gómez, titular de Bajo Cuerdas, estimó que, aunque tardará un plazo razonable para adaptarse, es bienvenida. "Me parece una buena iniciativa, sobre todo para los artistas que están sufriendo este año una gran falta de laburo. Comercialmente vamos por otro camino, no tenemos incidencia directa en esto desde nuestro caso, porque vendemos directamente el instrumento fabricado. No obstante, es una buena idea y para varios de nuestros colegas será un estímulo interesante", comentó. Gómez habló también del aumento de precios de los instrumentos en los últimos meses: "Todo viene ajustado al precio del dólar oficial mayorista, no es el que se consigue en la calle o el dólar blue. Pero en cuanto a la calidad, tanto productos nacionales como importados son muy competitivos. Hay marcas nacionales que siempre son elegidas de toda la vida y están a la altura de las internacionales".



Sin embargo, Juan Carlos Rubio, de Blue Note, nota en la oferta una notoria ausencia de las grandes empresas proveedoras de las marcas líderes en instrumentos musicales, los cuales son en casi su totalidad importados. "En el listado del convenio hay empresas que prestan servicios de reparación y luthería, algunas como Magma para las cuerdas, pero los grandes importadores como Todo Música, IMSA, Import Music no están, siendo que son los que proveen las guitarras Fender, Gibson o Taylor, que es lo que piden muchos chicos sanjuaninos", señaló. Como proveedor y a la vez como músico, Rubio analizó lo complejo que es el panorama: "Se vive una situación muy complicada para la industria, la escasez de productos es importante y, además, la compra de instrumentos importados se maneja con un precio dolarizado al tipo de cambio oficial que ronda los 86 pesos. Pero no hay financiación de pagos y se debe abonar todo de contado. El problema que veo es que me resulta difícil aplicar este beneficio en mi negocio, porque justamente trabajo con estas marcas estadounidenses, inglesas y japonesas".



Ante este planteo, Boris explicó el porqué están afuera de convenio: "Este acuerdo se hace con herramientas y productos que puedan sostenerse realmente. En el caso de los importados no se hace convenio porque cualquier precio sujeto a la variación del dólar, dificulta que sea previsible para establecer un acuerdo descuentos de este tipo. Por otro lado, es lo que puede ofrecer CAFIM y lo que entiende el Instituto con el interés de beneficiar a los músicos argentinos, sumando además que los mismos productos estén disponibles en stock". El presidente de Inamu dijo que "hay una gran cantidad de instrumentos nacionales de noble calidad en cuanto a guitarras y baterías. A veces se genera cierta fantasía y es histórica la buena prensa que tienen las marcas importadas, pero recomiendo siempre que antes de comprarlas hay que probarlas, porque no todos los instrumentos son iguales".



De todas maneras, lo que recomienda Rubio para los sanjuaninos es que el propio músico pida directamente a la fábrica contemplada en el convenio los productos y servicios que requiera. En el mismo sentido, el músico local Willy Herrera, considera que lo que más se puede aprovechar de esta medida es la compra directa de los insumos y accesorios, como las cuerdas de guitarra o piezas para percusión. "Lamentablemente todos los equipos e insumos están a precio dólar. Entre pedales, guitarras, afinador, cables y cuerdas, necesitas llegar a un presupuesto de hasta 400 mil pesos en equipos para lograr una puesta decente y después recibir mil de ganancia por cada show. Unas cuerdas pueden durarte como máximo un mes si las estás usando todos los días, pero como somos los músicos, hacemos todos los rebusques para estirar la vida útil de las cosas", expresó; aunque consideró que de igual modo, toda ayuda es bienvenida: "Nos consta que no son las únicas opciones que hay (en referencia al Inamu), ni tampoco serán las últimas".

Ellos dicen





Willy Herrera - Músico

"Es un alivio por lo castigados que estamos. No tenemos laburo y las cosas no paran de subir de precio. Al menos es un pequeño respiro. Cualquier descuento vendrá muy bien, al mismo tiempo es una forma también de apoyar a la industria nacional. Es un llamado de ida y vuelta que beneficiará a ambas partes".





Federico Gómez -Vendedor de Bajo Cuerdas

"Veo positivo el convenio porque beneficiará también la reactivación de las fábricas nacionales de instrumentos y eso dará un mayor apoyo al trabajo local, para que puedan conseguirse productos con mejores precios. Estamos viendo cómo bajar esta medida y veremos qué nos envían para poder aplicarlo".





Juan Carlos Rubio - Músico - Propietario de Blue Note

"Los músicos hacen de todo para poder comprar, pero hoy los instrumentos de primera línea se volvieron inaccesibles para cualquiera. En cuanto a cuerdas y equipos, el 90% del catálogo es importado, ni hablar de instrumentos acústicos como flautas e instrumentos de madera, que tienen un valor más alto todavía".



Fernando Aguilera - Músico y vendedor de instrumentos

"El acceso a estos beneficios no siempre es un trámite sencillo y en muchos casos no siempre es acorde al beneficiado. Hay proyectos serios que se quedan fuera y los proyectos que son beneficiados no llegan a fin de año como formación. Lo que se presupuesta hoy por 1000, cuando el músico recibe el beneficio, cuesta 1400".

Cómo se accede al descuento



*Para vendedores: Comunicarse con las empresas asociadas a CAFIM hasta el 31 de octubre. En www.inamu.musica.ar, hay un inventario de insumos, materiales e instrumentos, servicios de lutheria y calibración con los datos de contacto de cada firma para consultar según el caso. *Para los músicos: el proceso es similar, hay que consultar a los proveedores del padrón, el proveedor chequeará si está registrado en INAMU. Para registrarse se puede hacer de manera online y gratuita (musicos.autogestion.musica.ar) Mail: fomento@inamu.musica.ar



Cuánto cuesta hacer música



Una guitarra Taylor americana, cuesta alrededor 300 mil pesos. Una Fender alcanza los 280 mil pesos. Hay guitarras eléctricas de fabricación china, que rondan los 20 mil pesos. Hay otras marcas de guitarras desde 14 mil pesos y criollas en $5.590. Una batería ronda los 100 mil pesos. Y los sintetizadores Yamaha, rondan los 200 mil pesos. Bajos desde 16 mil; cajones acústicos en $4.600; cuerdas para guitarra eléctrica desde $650, criollas $550 y pedaleras desde $1.100.