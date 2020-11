Juanse Arano acaba de lanzar su segundo single, No te necesito. Fue con tan buena repercusión, que alcanzó 1.000 reproducciones en Youtube apenas a 24 horas de subido en Internet.



"Fue una sorpresa llegar un día a las mil reproducciones, para la felicidad de todos los que trabajamos en el proyecto sigue creciendo", dijo el joven cantautor que en febrero había sacado su primer sencillo. El videoclip de esta nueva canción, producida por Cristian Jorquera, fue realizado por Alta Productora.



El cantante admite que su participación en la Fiesta Nacional del Sol este año, donde junto a Flor Carmona cantaban la canción oficial cada día, ayudó a difundir más su nombre y música.



No te necesito habla de "lo que nos pasa a casi todas las personas, aprender a desprenderse de algo que no va; de desprenderse y decir que no se necesita a esa persona para ser feliz y seguir adelante" comentó el músico, que confesó que recibió devoluciones interesantes de personas a quiénes les había gustado el tema. "Me da orgullo saber que estoy haciendo cosas que la gente acepta y me pone muy feliz de llegar a la gente, muchas personas que se sintieron identificadas", comentó.



Y noviembre viene con buenas nuevas para este joven nacido en Mendoza que se crió en San Juan, que egresó como maestro de música del Polivalente y ha recorrido escenarios junto a los coro Beruti, de la Universidad Católica y Universitario de la UNSJ; porque el próximo sábado será la presentación de Manny Yukensi. Es la nueva banda que formó junto a Flor Carmona, Jorge Cordero, Kevin Potillo y Juanra Ávila, con la que tienen pensado encarar una nueva etapa que incluirá algunas actuaciones en cruceros.