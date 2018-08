"Mirá si voy a ponerle un coso en una página de una seguidora de coso. No sé, no sé de qué se trató, no sé cómo sucedió. Pero tampoco es para armar una polémica ni mucho menos. Ya está. ¿Qué vamos a hacer?", dijo Benjamín Vicuña a Intrusos sobre el "me gusta" que puso a una foto de su ex, Pampita, y luego borró. "Tampoco voy a decir que me hackearon, ni que fueron los rusos ni mucho menos. Pero no sé qué pasó", dijo.