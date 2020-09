Sin alfombra roja, besos, abrazos ni felicitaciones, pero no por eso con menos glamour se llevó a cabo la 72º edición de los Emmy. La pandemia lógicamente tuvo impacto también en esta gala, que condujo el comediante Jimmy Kimmel desde el Staple Center de Los Ángeles y que desarrolló sin público, con los actores nominados conectados desde sus casas y con sólo algunos famosos invitados para leer quiénes eran los ganadores.



En un despliegue sin precedentes, los organizadores de la ceremonia mandaron 150 kits de video para que los nominados montaran un mini-estudio en casa, logrando así uniformidad en la calidad de transmisión; mientras que los ganadores recibieron su estatuilla en su domicilio de manos de una persona enfundada en un traje de protección con frente de esmoquin, todo un detalle.



Fue una gala dinámica en general, con algunos altibajos lógicamente debido al sistema, pero la técnica funcionó bien.



Con los galardones entregados, destacándose el triunfo de Succession y Watchmen que otra vez ubicó a HBO en la cima de la ficción en televisión, con 30 Emmy este año, 11 de ellos en las principales categorías. Detrás quedó Netflix, con sólo 21 de las 160 nominaciones con las que se había ilusionado.

Alfombra roja casera

Sin tener que asistir a la gala algunos famosos pudieron desligarse de la producción que implica atravesar la alfombra roja de unos premios, pero otros le pusieron casi el mismo énfasis. Mientras que la mayoría de los nominados se enfundaron en trajes de diseñador, hubo un par que se mostraron en pijama. Algunos eligieron estar rodeados de su familia, todos de punta en blanco, mientras que otros invitaron a colegas famosos para seguir juntos la transmisión.

Contracara. Jameela Jamil celebró estar en pijama.

Tracee Ellis Ross puso una alfombra en su jardín.

Reconocida al fin

Schitt's Creek es la producción canadiense que batió un récord al llevarse los siete premios de comedia. La serie creada por Daniel Levy y protagonizada por su padre, Eugene Levy y Catherine O'Hara fue premiada este año, curiosamente por su sexta temporada. Hay quien analiza que votantes de la Academia, por el confinamiento, tuvieron tiempo de ver series que antes habían dejado pasar. El equipo de este programa entregó los momentos más emotivos porque se habían reunido en un salón, con mesas y todo, así que celebraron juntos los premios.

Daniel Levy recibió la estatuilla de manos de parte de un enviado con traje para la ocasión





La más joven

El momento de Zendaya. La actriz de 24 años hizo historia como la más joven en recibir el premio a la mejor protagonista por Euphoria, de HBO, ganándole a actrices de renombre con quienes, compartió terna. Emocionada, la actriz dio un discurso sobre la diversidad.

Emocionada. Luciendo un Armani Privé, Zendaya recibió su estatuilla.

El blooper que nunca falta

Los premios Emmy sumaron una anécdota similar al papelón de los Oscar cuando nombraron equivocadamente como ganadora a La la land en lugar de Moonlight. Ahora el error ocurrió cuando nombraron al ganador de mejor actor invitado, y lo dieron como triunfador a Jason Bateman cuando el premio era para Ron Cephas Jones, por su papel en "This is US".

Papelón. Jason Bateman fue dado como ganador cuando no lo era.

La más premiada

En la categoría de miniserie, Watchmen ganó como mejor producción del año como se esperaba y fue el más premiado, con 11 Emmys. El trabajo de David Lindeloff basado en el legendario comic causó impacto en Estados Unidos por la calidad con la que reinventa el cómic y por la presencia de Regina King, una actriz que el público está acostumbrado a ver en grandes dramas, ahora en un rol de acción.

Mejor actriz. Regina King usó una remera para recordar a la joven muerta a manos de la policía.





Show y reunión

Jennifer Aniston fue una de las estrellas de la noche. Como presentadora y nominada, estuvo en el teatro y junto a Jimmy Kimmel protagonizó un desopilante momento cuando intentaron desinfectar uno de los sobres usando fuego. Luego de apagar la llama, la actriz partió rauda a su casa para sumarse a la conexión virtual como el resto de los nominados. El plus fue que en un guiño a la postergada reunión de Friends, en su casa, la esperaban sus compañeras de serie Courtney Cox y Lisa Kudrow. "¿Viven juntas?", les preguntó Kimmel, a lo que ellas no dudaron en su respuesta: "Llevamos viviendo juntas desde 1994". Un delirio para los fans de la serie.

Juntas en público. Jennifer Aniston, Courtney Cox y Lisa Kudrow estuvieron en los Emmy.





Atravesados por la realidad

Hubo varias referencias a la lucha antirracista, que tiene enfrentado a los Estados Unidos desde hace algunos meses. También hubo varios actores que abogaron para que los más estadounidenses se registren para votar en las elecciones para presidente, ya que allí no es obligatorio.

Un vengador. Mark Ruffalo, ganador por I know this much is true, pidió que la gente vote.

>> PRINCIPALES GANADORES