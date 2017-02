La gala de entrega de los Premios Oscar fue atractiva y cargada de mensajes políticos que dejaron en segundo plano al lujo y glamour de las estrellas de Hollywod. La crítica contra Donald Trump se coló en la ceremonia número 89 que justamente la misma Academia premió la película iraní "El viajante" (The Salesman) como mejor largometraje de habla no inglesa. ¡Qué coincidencia! ya que su director sirio Khaled Khasteeb, de 21 años, sufrió la prohibición del ingreso a Estados Unidos para presenciar la gala, debido a la política inmigratoria impuesta en el país recientemente por el gobierno. En este contexto, se habían presentado en la ceremonia la ingeniera Anousheh Ansari, conocida por ser la primera mujer turista espacial, y Firouz Naderi, exdirector de los sistemas de exploración solar en la NASA, quienes tienen ciudadanía iraní-estadounidense. Esto fue uno de los hechos más significativos de la noche, pero también, había muchas expectativas puestas en el film 'La La Land', la favorita en romper el récord de 'Titanic' como el film más ganador en la historia de los Oscar, que competía con 14 nominaciones. Todo comenzó a las 22.30. Las puertas centrales del Teatro de Los Ángeles fueron abiertas por el cantante Justin Timberlake quien ofició un show singular para la apertura de la gala. Con su colorida coreografía en la interpretación del hit 'Can't Stop the Feeling', canción oficial de la película Trolls, que es una de las nominadas a mejor canción de película. El artista irrumpió la sala y animó a todas las estrellas e invitados a que abandonaran las butacas y se sumaron al ritmo que propuso el ídolo pop.



De esta manera arrancó la ceremonia de la edición número 89 de los premios que fue televisada para más de 200 países y vista por millones de personas en todo el mundo. Justin le dio el pase al maestro de ceremonias de la gala al actor Jimmy Kimmel. A lo largo de toda la fiesta, la figura de Donald Trump fue el blanco de comentarios políticos y críticos, por parte de la mayoría de las estrellas de Hollywood. El propio Kimmel, en su monólogo de apertura, lanzó con acidez e ironía: 'El país está dividido y hay que unirnos y para ser claros, no puedo hacer eso.

No soy la persona indicada' y agregó: '¡Qué año tan asombroso para las películas. Los negros salvaron a la NASA y la gente blanca salvó el jazz!, eso es lo que ustedes llaman progreso'. Tiró también algunas bromas pesadas apuntadas a Matt Damon y le contestó a Trump por su calificación de 'sobrevaluada' a Meryl Streep. La diva y una de las protagonistas estelares de la noche, se levantó a saludar, provocando así una ovación unánime de toda la platea.



A continuación vino el primer premio de entre las 24 categorías. Ese fue para Mahershala Ali por 'Luz de luna', como mejor actor de reparto.



Después, el premio a Maquillaje y Peinado fue ganado por el equipo de Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson, para la película 'Escuadrón Suicida'; y Collen Atwood, ganó el Oscar por la película 'Animales Fantásticos', y que constituyó el cuarto galardón de su carrera. Como mejor documental, la miniserie de ESPN, 'O.J. Made in América', de Ezra Edelman y Caroline Waterlow, que trata nada menos sobre la historia del deportista O.J. Simpson y la problemática de la violencia racial en Estados Unidos.



En los intervalos, fueron muy aplaudidas las actuaciones de Sting, John Legend y Lin-Manuel Miranda, quienes ofrecieron shows musicales de lujo.



Además hubo otras figuras que fueron distinguidas con premios honoríficos, como Jackie Chan, quien había asistido al teatro con ositos pandas. Luego, vino otro premio importante en el rubro 'Mejor actriz de reparto' y la ganadora resultó ser nada menos que la carismática Viola Davis, por el film 'Fences'. En la categoría de mejor cortometraje de animación, el título fue obtenido por 'Piper' de Alan Barillaro y Marc Sondheimer. Y como mejor largometraje animado, el galardón cayó en manos de Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer por su labor en 'Zootopia'. Al cierre de esta edición, le tocó ganar la estatuilla, 'La La Land', por diseño de producción. Faltaba todavía por conocerse los premios a los rubros más importantes, que fueron otorgados después de la medianoche.