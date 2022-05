Una famosa cantante trans llega a Buenos Aires desde España para hacer su primer show en una importante sala porteña; pero nadie conoce el verdadero motivo de su visita. Entre las canciones, durante su espectáculo y el camarín, Lila irá desnudando su presente y su pasado con el que busca reconciliarse, aunque deja las puertas abiertas a que los propios espectadores exploren en el interior del personaje y de alguna manera se conecte con ellos mismos. En esta propuesta teatral, el actor, dramaturgo y director Ulises Puiggrós se transforma en Lila en cuerpo y en mente para plantear una historia de superación, de entrega, lucha y realización personal, que buscará la empatía con el público. El unipersonal escrito por él y dirigido por Débora Lombardi hará su debut en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, esta noche a las 21hs. (Entradas a $800 por Tuentrada.com). La obra viene cosechando un sólido éxito durante la temporada 2021 en Buenos Aires y ahora se encuentra en gira nacional, la primera fecha programada y confirmada en realizarse en las provincias del país, fue San Juan. "Nos dio mucha alegría saber que teníamos el sí del Teatro del Bicentenario. Al principio pensamos que en las provincias habría resistencia por tratarse de una protagonista trans, por prejuicios o porque el tema no resultara de interés. Nos sorprendimos porque el material que enviamos a todos los teatros, fue bien recibido y quedaron encantados", contó el artista a DIARIO DE CUYO.

Ulises Puiggrós, interpreta a una trans llamada Lila. La obra habla sobre aceptarse a uno mismo y de la supervivencia ante los prejuicios sociales.

Puiggrós resaltó que, si Lila sea trans, no es lo importante de la puesta, sino que es un punto de partida: "Lo que habla el personaje, es sobre cómo salir adelante, aunque no se encaje en la sociedad. Se trata de los vínculos de la familia, del amor y de lo que uno quiere ser en la vida. El tema principal de la obra es la superación personal, en la lucha por los sueños por lograr lo que uno quiere, más allá de los obstáculos en el camino", afirmó el intérprete. El unipersonal está compuesto por diferentes recursos escénicos: hay comedia, drama, una parte musical, otro de monólogo, otro de stand up y todos esos componentes son administrados con absoluto cuidado por el personaje, llevando a la platea a atravesar diferentes estados durante el desarrollo de la obra. Respecto a la construcción del personaje, Ulises contó que: "Lila me surgió como autor al conocer mujeres trans maravillosas como Romina Escobar y Mariana Genesio y empatizar con su historia y sobre todo en la manera en la que la transformaron y quise contar eso: cómo se puede. Como actor lo tomé como un gran desafío y como un homenaje de reivindicación a todas las Lilas que están en este mundo". La creación de Lila implicó además, que el actor tenga una transformación integral, verse como mujer, hablar, cantar y bailar con múltiples aristas sin golpes bajos o caer en lugares comunes. "Me interesa contar este mensaje, que se escuche, se vea y se entienda que es necesaria una empatía con un otro. Todos pasamos en la vida dificultades para poder ser y trascender. Lo que busco es que cambiar la consciencia y que hay otras realidades por conocer", expresó Puiggrós. La puesta cuenta además con la voces en off de Luis Machín y de Luciano Cáceres y los arreglos musicales de Diego Luna.



DATO

Lila. Sábado 28 de Mayo, a las 21hs. en Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entrada general: $800. Anticipadas: Tuentrada.com