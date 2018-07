Fariña, otra española que promete, sobre el tráfico de droga de Colombia a España.





El principal servicio de entretenimiento por internet en el mundo ya muestra el nuevo menú para el mes de agosto, cuando entrarán nuevas temporadas y estrenos; y otros, lógicamente, serán dados de baja. Así es que los 130 millones de personas repartidas en más de 190 países, según su propio registro, tendrán más motivos para seguir enganchados a esta usina de contenidos en streaming que por su beneficios ha sabido ganar terreno, desplazando en algunos casos a las formas tradicionales. En materia de series -su fuerte-, a la cabeza de las novedades figura otra española: Fariña, que fue un éxito en su país y debutará internacionalmente el 3 de agosto, es una narcoficción basada en hechos reales, que cuenta cómo los españoles introdujeron la cocaína desde Colombia en los "80.



Insatiable (el 10) también está haciendo ruido antes de ver la luz (incluso se juntaron firmas para que no estrene). Aquí Debby Ryan encarna a una chica obesa que, una vez delgada, se venga de quienes le hacían bullyng. Y el mismo día debutará La casa de las flores, comedia negra ambientada en México, donde una mujer adinerada (Verónica Castro) intenta sostener la familia perfecta luego que aparece la amante de su esposo.



De las más esperadas, sin dudas, (Des)Encanto (el 17) es la comedia animada del creador de Los Simpson, Matt Groening, que sigue las desventuras de una princesa medieval nada convencional. Y ese día saldrá al ruedo Ultraviolet, un policial centrado en una comunidad online de detectives aficionados. También empezarán a rodar (las dos el 24) The Innocents, sobre el amor entre dos adolescentes superhéroes; y una que despierta curiosidad, la serie de terror Gul, "made in India', que corre entre terroristas cautivos y engendros de otro mundo.



Soy un asesino (el 3), sobre crímenes reales contados por los autores; La ley secreta (el 31), sobre el cartel colombiano; París PD (el 31), comedia animada para adultos; y la comedia All about the Whashingtons (el 10), que aborda el equilibrio que busca una pareja; son otras que figuran en la lista de estrenos.



En cuanto a las secuelas, entrarán a jugar las quintas temporadas de The Blacklist (el 5) y Ray Donovan (el 7), la cuarta del spin off de Breakin Bad, Better call Saul (el 7). Y hacia fines de mes la segunda de Marlon (el 22) y de Ozark (el 31).

A nivel mundial, las series más vistas en lo que va de 2018 son La casa de papel, y dos originales de Netflix: Altered Carbon y Jessica Jones.

Chau, chau, adiós



A apurarse si no las vio, porque estas son las series y pelis que Netflix retirará en agosto:



1: Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!, Mission Imposible 1, 2, 3 y 4, Todo sobre mi desmadre, Funny or Die presenta: La película del arte de negociación de Donald Trump, Ó Pai Ó, Glen Campbell: I'll be me, Trinta, Aquamarine, Invicto, Arthur, Ip man 3, 300, Abajo el periscopio, Shakespeare enamorado, Frozen, Hora punta, Resacón 2, Project X, Argo, Sin identidad, Hannah, The comedians of comedy: The movie, The daughter of dawn



5: Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando, Uno para todas 2, Cuando te encuentre

6: Condenados

7: I am Shimon Peres

8: La norma de noviembre

9: T-Rex, Baires, Tokio, Corazón de león, Premonición

10: Cyrus

11: Gabriel Iglesias 1-5

13: La conspiración del silencio

14: Un desmadre de viaje

15: Minor details

16: Littlest Pet Shop 1-3, My Little Pony 1-5, Transformers Prime 1-3, Transformers: Robots in disguise 1-3 y Transformers: Rescue Bots 1

17: Rey gitano

19: El caballero oscuro 1 y 2 (foto), Malditos vecinos 2, Popstar

20: The crazies

21: Maz Jobrani: I'm not a terrorist, but I've played one on TV

22: 3rd world cops 2

23: Septembers of Shiraz

25: Necrofobia, Resurrection

27: Piraña 3D

28: The lady in the van, Los milagros del cielo

29: Zombie camp