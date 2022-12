“Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (1973), de la cineasta belga Chantal Akerman, es la mejor película de la historia, según la encuesta que cada diez años realiza la revista especializada Sight & Sound, editada por el Instituto de Cine Británico del Reino Unido.



El filme de Akerman, que hace 10 años ocupaba el lugar 35 en la encuesta, ahora se ubica en el primer lugar y desplazó a “Vértigo” (1958), de Alfred Hitchcock, que a su vez había destronado en 2012 a “El ciudadano” de Orson Welles, que durante cinco décadas había sido votada como la mejor película.



“'Jeanne Dielman' desafió el statu quo cuando se estrenó en 1975 y continúa haciéndolo hoy”, dijo a través de un comunicado el editor en jefe de Sight & Sound, Mike Williams, “es una película feminista histórica”, completó el especialista.



Protagonizada por Delphine Seyrig, el filme de Akerman narra el día a día de una viuda madre de un hijo que por la noche, después de haber cumplido con todas sus tareas domésticas, ejerce la prostitución.



Para completar la encuesta, la revista Sight & Sound convocó a 1.639 figuras entre críticos, distribuidores y expertos en cine para que votaran las 100 mejores películas de todos los tiempos.



Además del primer lugar para “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, seguida por “Vértigo” y “El ciudadano”, el top 10 del resultado del sondeo sigue con “ Tokyo Story” (1953) de Yasujirō Ozu; y “In the Mood for Love” (2000), de Wong Kar Wai.



Le siguen “2001: odisea en el espacio” (1968), de Stanley Kubrick; “Bella tarea” (1998), de Claire Denis; “El camino de los sueños” (2001), de David Lynch; “El hombre de la cámara” (1929) de Dziga Vertov; y “Cantando bajo la lluvia” (1951), de Gene Kelly y Stanley Donen.



Entre los cien títulos elegidos, solo un puñado corresponden a filmes de la última década, como “Retrato de una mujer en llamas” (2019), de Céline Sciamma, “Moonlight” (2016), de Barry Jenkins (2016) “Parásitos” (2019), de Bong Joon Ho; “¡Huye!” (2017), de Jordan Peele.



Por su parte, solo dos películas de animación figuran en la lista: “Mi vecino Totoro”(1988) y “El viaje de Chihiro” (2001), ambas de Hayao Miyazaki.



Cabe destacar que entre las 100 películas más votadas por los especialistas, no hay ninguna película latinoamericana.