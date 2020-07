"Hecha en casa", en este caso no significa "casero", puesto que Murciélagos, el film argentino que estrena hoy online está protagonizado por conocidos actores y actrices, dirigido por destacados directores y aunque fue filmada con celulares y armada a distancia, tiene una continuidad en su relato que la convierte en la primera producción cinematográfica hecha durante la pandemia.



Fue producida por los socios Baltazar Tokman y Barbara Factorovich, y Luigi Ghidotti de la Agencia Alegría, en asociación con Amnistía Internacional, ya que todo lo recaudado (el ticket será a voluntad y se verá en la página de Amnistía Internacional, a las 20) será destinado al Banco de Alimentos.



El gran elenco está compuesto por Oscar Martínez, Peto Menahem, Julieta Vallina, Luis Ziembrowski y su hija Clara, Carlos Belloso, Moro Anghileri, Juan Pablo Geretto, Marcelo D'Andrea, Maida Andrenacci, Héctor Díaz y Azul Lombardía. Mientras que los directores fueron Hernán Guerschuny (El desacato), Paula Hernández (Separado), Daniel Rosenfeld (El médico), Tamae Garateguy (El golpe), Diego Fried y Martin Neuburger (El balcón), Connie Martín (Los satélites), Azul Lombardía (Bebé chino) y Baltazar Tokman (Todo por amor).



"La cuarentena pone sus reglas, y a veces la forma impone la estética y la narración, como en este caso. La particularidad es que la distancia implicaba planear mucho, pensar en la narrativa, y en la imposibilidad de improvisar. Y yo muchas veces improviso mientras filmo. No podía hacer la cámara, entonces todo quedaba librado un poco a lo que sucediera del otro lado de la ciudad en la casa del actor. Pero el no control es parte de lo bueno de este experimento", aseguró a DIARIO DE CUYO Daniel Rosenfeld, quien dirigió a Oscar Martínez en su corto que aborda el hostigamiento que viven los médicos que trabajan y después vuelven a sus casas de parte de sus vecinos, que sienten temor al contagio (algo que fue muy palpable en Buenos Aires).

"Al principio la idea era que yo estuviera en vivo en cada toma, como en un backstsge a distancia dirigiendo en vivo, pero optamos por un método que permitiera ir y venir con sugerencias y pruebas por Whatsapp. Oscar es un actor enorme y eso se nota. Es un gran placer trabajar con alguien así y con este espíritu de colaboración", expresó el realizador, conocido por películas como Cornelia frente al espejo y La quimera de los héroes.

"Sentí extraño no poder estar cerca de los encuadres o actores, sin embargo trabajar con Oscar Martínez es un deleite". Daniel Rosenfeld /Director

Rosenfeld contó que la mayoría de los guiones fueron escritos por Virginia Martínez: "Cada guión un mundo distinto y las historias de ficción y sus particularidades en la pandemia están en el centro de las historias muy humanas".



Murciélagos se rodó en dos días, luego de varios de preparación. La compaginación también fue a distancia y hubo un trabajo importante de dirección de fotografía que realizó Connie Martín y Juan Manuel Casolati hizo la corrección de color, para lograr una "coherencia lumínica". La idea de Tokman (quien ya había filmado hace años a distancia, con Planetario), fue posible gracias a la producción previa, a un protocolo técnico donde tuvieron en cuenta hasta el modelo de celular con el que los protagonistas filmarían y los lugares de la casa que usarían. Sólo en uno de los cortos usaron el dron del marido de una de las actrices y ahí agregaron un plano diferente.



"El proyecto hay que tomarlo como un juego, y con algo muy positivo, el hacer sin importar si hay medios o no, con o sin dinero, y el hacer algo colaborativo con todas las áreas. Sentí extraño no poder estar cerca de los encuadres o actores, sin embargo trabajar con Oscar Martínez es un deleite. No vi la película terminada, porque son muchos cortos, pero supongo que habrá variedad y contrastes para las personas hagan su propio viaje", aportó Rosenfeld para quien en este difícil contexto para producir y distribuir "este tipo de acciones son valiosas, como también el programa para apoyar a los cineastas de todo el país www.puentesdecine.com, impulsado por la Asociación de Directores de cine PCI".



"Luego de la pandemia hay que fortalecer la distribución, creo que este encierro es una lección para todos, no es la misma energía que circula en una sala de cine, con personas desconocidas que comparten una energía, una emoción y una experiencia de una película, a la de ver algo en la cocina de un departamento. Lo virtual tiene sus limitaciones", sostuvo Rosenfeld.