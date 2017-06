Rock, pop y clásicos ochentosos hasta cuarteto, sonidos sónicos y tributos a Los Beatles y Queen; tardes destinadas a los más bajitos como adelanto del receso escolar que se viene, con producciones como Peppa Pig y Las canciones de la granja y sus amigos; algunas de las obras teatrales que se convirtieron en sucesos esta temporada, como El otro lado de la Cama, Jekyll & Hyde y Casa Valentina; y también ilusionismo. Incluso, Mozarteum Argentino San Juan dará una función gratuita por su 35to aniversario con la presencia del pianista ruso Evgeni Mikhailov. Estos son parte de los atractivos que darán forma a este mes.





- Lisandro Aristimuño



El cantautor rionegrino desplegará las canciones de Constelaciones, entre otras de sus creaciones.

Fecha, hora y lugar : hoy, a las 22, en el Auditorio J. Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

Entradas : $700, $600 y $500, en boletería (tickets de $400 y $350 agotados).





- El otro lado de la Cama



De la mano de Protea. Con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Sofía Pachano y otros

Fecha, hora y lugar : domingo 4, a las 19, en el Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).



Entradas : $550 y $500 (plateas) y $500 (pullman), en Data (Ig. de la Roza 223 E) y desde el viernes 2 en boletería, de 11 a 13 y 17 a 19, el día de la función a partir de las 11.





- The Beats



Nombrada como La Mejor Banda Beatle del Mundo en 1996, la agrupación retorna con su homenaje.

Fecha, hora y lugar : jueves 8, a las 21.30, en Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : $450 (platea platino), $400 (vip), $350 (pullman) y $300 (gradas).





- El Mago Black



El ilusionista hará su show de magia titulado Black & White.



Fecha, hora y lugar : el viernes 9, a las 22, en Renatto (Libertador casi Urquiza).

Entrada : $150, en Data (Ig. de la Roza 223 E), Farmacia Echegaray (Rioja y Sta. Fe), Renatto (Libertador casi Urquiza) y www.masticket.com.ar.





- Evgeni Mikhailov



El pianista solista de la reconocida Sociedad Filarmónica Estatal de Moscú aterriza como parte de Mozarteum Argentino San Juan.



Fecha, hora y lugar : sábado 10, a las 21.30, en el Auditorio J. Victoria (25 de Mayo casi Urquiza).

Entrada : gratis con motivo del 35to aniversario de la Fundación. Retirar invitación por oficina de Ig. de la Roza 161 O, local 5, tel. 4200899.





- The Beaters



Con su show tributo a Los Beatles, el cuarteto traerá los grandes hits del conjunto de Liverpool.



Fecha, hora y lugar : sábado 10, a las 21.30, en el Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : $150 (pullman sin numerar), $200 (plateas numeradas) y $250 (plateas vip numeradas), en boletería de la sala, Data (Ig. de la Roza 223 E) y Farmacia Echegaray (Rioja y Sta. Fe).





- Jekyll & Hyde

Con el barítono Juan Rodó y Raúl Lavié, en el marco de la programación de Protea.

Fecha, hora y lugar : domingo 12, a las 20, en el Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : $500, $450 y $400 (plateas) y $450 y $400 (pullman), en Data (Ig. de la Roza 223 E) y desde el viernes 10 en boletería, de 11 a 13 y 17 a 19, el día de la función a partir de las 11.





- Eruca Sativa



El power trío cordobés, que ya tuvo varias nominaciones en los Grammy Latino, llega con Barro y Fauna.

Fecha, hora y lugar : el viernes 9, a las 23, en Hugo (España casi Laprida).

Entrada : $250.





- Barilari - JAF



Adrián Barilari y Juan Antonio Ferreyra ofrecerán un set de éxitos internacionales versionados al español.

Fecha, hora y lugar : jueves 15, a las 22, en Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : de $500 (platinum), $450 (gold), $400 (pullman) y $300 (gradas), en boletería y Nevada (Gral. Acha 326 S).





- Peppa Pig



La chanchita más querida por los chiquitos presentará su nuevo show Jugando a lo grande.

Fecha, hora y lugar : jueves 22, a las 16, en Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : $700 (platinum), $600 (gold), $500 (pullman) y $400 (gradas), en boletería, Nevada (Gral. Acha 326 S) y www .tuentrada.com.





- Canciones de la granja y sus amigos



El infantil recorrerá los temas para los más chicos, como La vaca lechera, La Gallina Turuleca y Señora Vaca.

Fecha, hora y lugar : sábado 17, a las 16, en Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : $250, $300 y $350, en boletería.





- Pier



"El Ritual de los pibes atentos" vuelve a San Juan.

Fecha, hora y lugar : sábado 17, a las 22.30, en Hugo (España casi Laprida).

Entrada : $150, en boletería de la sala, Data (Ig. de la Roza 223 E), Farmacia Echegaray (Rioja y Sta. Fe) y www.masticket.com.ar.





- Casa Valentina



Un grupo de señores sacan afuera la mujer que llevan dentro, literalmente. Con José María Muscari, director y protagonista junto a Pepe Novoa, Boy Olmi, Mario Pasik, Diego Ramos, Roly Serrano y Fabián Vena. Actuación especial: Cristina Alberó con Paula Morales.



Fecha, hora y lugar : jueves 29, a las 21, en Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : $500, $450 (plateas) y $450 (pullman), en Data (Ig. de la Roza 223 E) y en boletería desde martes 27, de 11 a 13 y 17 a 19, el día de la función a partir de las 11.





- Babasónicos



La banda de Adrián Dárgelos tocará sus hits y presentará Repuesto de Fe.

Fecha, hora y lugar : viernes 30, a las 22, en Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador).

Entradas : $700 (platinum), $600 (gold), $500 (pullman) y $300 (gradas), en boletería, Tarjeta Nevada (Gral. Acha 326 S), Andreolo (Mendoza casi Mitre) y John Foos (Hiper Libertad).

Qué más se viene



Otras figuras que se sumarán será Eclipse, la banda mendocina tributo a Pink Floyd, el sábado 3, a las 21 en el Teatro Municipal (Mitre 41 E. Entradas: $200 sector A y $170 sector B).



Luna Morena (Av. Rawson 1358) tendrá en su agenda a Ale Ceberio, el sábado 3 a las 0 ($100 anticipadas en boletería); a Cristian "el Loco" Amato, el viernes 9 a las 0 ($150 anticipadas); y Ráfaga, el sábado 17 ($130 anticipadas).



Darío Boente, el pianista y compositor nacido en Buenos Aires, criado en España y radicado en EEUU, presentará su fusión de jazz junto al sanjuanino Tito Oliva el sábado 11, a las 21.30 en Auditorio J. Victoria ($100). Y el productor Ernesto Malla hará su gala solidaria el viernes 16, en Salón Le Park (Mendoza 2043 S), para merenderos locales; entre las modelos a confirmar, están Oriana Sabatini y Barbie Vélez. La entrada será de 1 kg de leche. Complejo Style (Lat. Norte de Circ. antes de Tucumán. Entradas: entre $130 y $180) recibirá a La Luna Nueva, el jueves 15, a las 0.



El Casino del Bono Park (Ig. de la Roza 1946 O) contará con Maxi Girou, desde Tucumán, con su pop latino, el sábado 10; Dont Stop me Now, desde Buenos Aires, con el tributo a Queen, el lunes 19; y Marcos Gómez, el ex Banda XXI, el sábado 24. Todos a las 23, con ingreso gratuito. Camilo y Nardo, los humoristas cordobeses, actuarán el sábado 24 a las 21.30, en el Teatro Sarmiento (Alem casi Libertador. Precio a confirmar).