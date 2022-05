Tiene tan solo 13 años, pero tiene muy claro lo que quiere: ser bailarina y que el mundo sea su escuela y escenario. Y en ese camino, Giuliana Ciari acaba de convertirse en la primera sanjuanina que estudiará en la escuela del famoso American Ballet Theatre, de Nueva York. Viene de otro gran paso que dio en febrero, cuando audicionó en Londres para The Royal Ballet School tras haber integrado un reducido grupo seleccionado para la prueba. No entró, pero no se desanimó y siguió buscando una oportunidad. "Me puse a buscar sobre otras escuelas para probar de nuevo. Tenía varias en mente, pero las fechas de las audiciones ya habían pasado, hasta que encontré que el ABT tenía audiciones virtuales y estaba a tiempo de grabar. Le dije a Alejandra (NdeR, su maestra) y ella me ayudó a grabar el video" dijo a DIARIO DE CUYO Giuliana sobre cómo comenzó el nuevo proceso, que dio sus frutos.



Cuando le llegó un correo electrónico avisando de que había sido aceptada y que en septiembre la esperaban, la sorpresa fue mayúscula. "Nunca me lo imaginé, no pensé que me aceptarían directamente. Sin el apoyo de mi familia, mis profesoras y sin la disciplina, constancia y trabajo que realizo cada día, no hubiese llegado hasta acá. Estoy muy orgullosa" dijo la joven que desde los 5 años asiste a Studio Uno, que dirige Alejandra Lloveras.



"En San Juan no hay otras chicas que hayan llegado al ABT, ni que hayan llegado a las instancias que llegó Giuliana, es inédito el trabajo que se hizo. Si bien hay muchas sanjuaninas que han llegado a compañías del exterior, pero no a han entrado como alumnas regulares a escuelas tan reconocidas mundialmente", sostuvo Lloveras.



La escuela del ABT permite que sus alumnas a los 17 años puedan probarse para el ballet. "Todo es por audición, nadie entra a dedo, todo es trabajo y mérito y es anual, no es porque esté inscripta va a poder continuar, se tienen que probar todo el tiempo, como también le pueden decir si no funciona, que deja de pertenecer, van a eso a estudiar y a perfeccionarse, se las educa y forma para ser bailarinas profesionales", acotó Lloveras.



Giuliana ya está aceptada por este año. "Es una matrícula bastante elevada y se va a trabajar para que ella pueda acceder a una beca desde la institución. Es bastante complejo y difícil, pero no imposible" comentó Lloveras que adelantó que pedirán algún tipo de ayuda al gobierno provincial. "Valoramos que el ministerio de Turismo y Cultura se ocupa y preocupa por este tipo de exponentes artísticos y culturales, y están ocupados en que gente relevante en este aspecto del arte pueda tener continuidad, así que estamos trabajando para poder conseguir los fondos" sostuvo la profesora. Por su edad, Giuliana se instalaría en Nueva York con su madre, Andrea, quien contó que está trabajando en el modo de poder acompañar a su hija a cumplir sus sueños. Recién a los 15 años el ABT ofrece hospedaje a sus alumnas.



"En el ABT bailaron muchos grandes como Julio Bocca, Paloma Herrera, Alessandra Ferri y muchos más que admiro un montón. Así que es honor haber sido aceptada e ir representando a San Juan" apuntó Giuliana, que es tímida para la entrevista, pero arriba de las puntas su espíritu fluye, dispuesto conseguir lo que tanto añora.





FOTO: Marcos Urisa