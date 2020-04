Que la actividad cultural y educativa está detenida a causa de las medidas de prevención por el Coronavirus, se sabe. Y que la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan no tiene concertino, también se sabía. La novedad es que habían comenzado a buscar candidatos para primer violín del cuerpo. Se trata de un cargo de valía en la orquesta, el segundo más importante después del director (ver aparte). Sin embargo el avance del Covid 19 frenó por el momento toda posibilidad de conseguir reemplazo de Nidhal Jebali, el músico tunecino que fue el último en desempeñarse en el puesto y que se fue en febrero de 2019.



Administrativamente, el cargo de concertino depende del Departamento de Música y no directamente del Centro Orquestal. Debe llamarse a concurso para cubrirlo y el elegido tiene también que dar clases de violín. Esa tarea docente adosada al cargo de músico de la Sinfónica parece ser una mochila difícil de presentar a los nuevos postulantes, sobre todo a los extranjeros, según dicen en voz baja desde el Centro Orquestal. No sería habitual en otras partes del mundo que los instrumentistas de una orquesta tengan además obligación docente.



La orquesta ha seguido funcionando el año pasado sin cubrir el puesto para sus conciertos habituales de temporada, cumpliendo además grandes desafíos como tocar en vivo en el espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol en febrero de este año. Aunque desde la comisión a cargo del Centro de Creación Orquestal de la UNSJ, de donde depende la Orquesta Sinfónica, prefieren mantenerse en silencio, las gestiones para cubrir el cargo se habían iniciado antes de la explosión de la pandemia. 'Había dos candidatos europeos, pero está todo stand by' adelantó a DIARIO DE CUYO el maestro Emmanuel Siffert, quien es titular del cuerpo desde 2014.



El rol de concertino (que por definición es el encargado de las cuerdas y solista en la obra que lo requiera) por el momento es ocupado por la violinista cubana Indira González. Desde su fundación en 1974, no han sido tantos los músicos que ocuparon ese privilegiado rol dentro de la sinfónica sanjuanina. De manera cronológica, a partir de que la orquesta comenzó a sonar, fueron concertinos titulares Symsia Bajour, Humberto Cafi, Alberto Varadi, José Juncosa, Selva Sugo, el norteamericano William Harvey y el tunecino Nidhal Jebali, quien partió con rumbo a Bélgica.



"Me fui de San Juan y Argentina primero por un proyecto familiar y segundo porque necesitaba tomar un tiempo para reflexionar sobre mi futuro y retomar mi estudio personal. Desde el inicio sabían y fui claro con la institución sobre que me quedaba solamente unos años porque sentía que era joven aún para establecerme en un lugar, necesitaba seguir aprendiendo y construyendo de a poquito mi futuro', contó a DIARIO DE CUYO Jebalí, quien formó familia con la violinista local Vanina Danna, y tienen un bebé de dos años. Sobre su paso por aquí, el violinista tiene buenos recuerdos. "Traté de hacer mi trabajo lo mejor que pueda con integridad y honestidad. Si intento evaluar mi tiempo en San Juan tendría que evaluar mi desempeño en ambos, la orquesta y la enseñanza. En la Orquesta, para mí ha sido un lujo trabajar con Emmanuel Siffert y creo que hemos podido trabajar bien juntos. Me llevé bien con los solistas, especialmente de las cuerdas con quienes tenía que estar unido. Con respecto a las clases, creo haber logrado buenos resultados. Me gusta mucho dar clases, creo que es un trabajo noble que requiere mucha dedicación e investigación continua. En general estoy feliz de mi tiempo en San Juan, como cualquier ser humano creo haber cometido errores y hay cosas que habría hecho de otra forma' sostuvo el músico que continúa con su perfeccionamiento en Bélgica y se esperanzó en que "seguramente algún interesado habrá en el futuro' para el cargo y personalmente no sintió que las clases y el rol de música haya sido un impedimento para él.



Habrá que esperar para ver cómo se reacomoda la Sinfónica una vez que se normalice la actividad cultural y de qué manera se llevará a cabo el proceso para cubrir el cargo que varios músicos coincidieron en marcar como fundamental, aún cuando haya estado -seguramente- bien cubierto el último año.



Los tres últimos



José Juncosa

El maestro José Juncosa fue concertino de la Sinfónica por 37 años; tiempo en el que también dirigió la formación en varias oportunidades. El destacado músico- quien falleció en 2015 sorpresivamente a causa de una leucemia fulminante- estuvo en el grupo fundador de la Sinfónica y comenzó siendo primer violín en 1976 hasta 2013 que se jubiló en el cargo. Estaba casado con la violista Irene Kowalski.



William Harvey

El violinista estadounidense se desempeñó como concertino contratado desde abril de 2014 hasta mayo del año. Formado en Juilliard y la Universidad de Indiana, llegó a la provincia recomendado por su maestra Mimi Zweig a través de Mozarteum. Con su incorporación, se aplicó un programa de clases de violín para niños de 5 años. Se fue tras algunas diferencias por pedidos de licencias para viajar al exterior.





Nidhal Jebalí

El músico nacido en Túnez, formado en Estados Unidos, fue concertino desde 2015 a 2019. También, como Harvey, supo de la vacante por Mimi Zweig y se lanzó a la aventura sudamericana. Hizo buenos lazos entre los músicos locales y en septiembre de 2018 dirigió la Sinfónica pero no con la batuta, sino tocando en su puesto. Decidió partir para continuar su búsqueda personal y de formación.



¿Qué es un concertino?

Hasta que en el Siglo XVIII se comenzó a regular la jerarquía orquestal, la tarea de dirección la hacia el concertino. Luego, después de que aparece la figura del director, el concertino o primer violín toma el rol de su mano derecha y es la máxima autoridad después del él. Entre sus responsabilidades está el dirigir la afinación de los músicos en el ensayo y en los conciertos; puede colaborar dando indicaciones a la orquesta cuando sea necesario. También hará los solos que haya en una sinfonía o concierto. También puede representar institucionalmente a la orquesta. Su colocación en la orquesta será la del primer lugar a la izquierda del director.