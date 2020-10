La actriz de Two and a half men, Conchata Ferrell falleció el lunes 12 de octubre, a la edad de 77 años, en Sherman Oaks, California, producto de complicaciones que le provocó un infarto cardíaco que sufrió el pasado mes de mayo.

Farrell logró reconocimiento mundial por su papel de Berta en la exitosa serie de la CBS. Gracias al papel en el que interpretó a una ama de laves, recibió varias nominaciones a los Emmy en 2005 y 2007.

“Una compañera absoluta, una profesional reconocida, una amiga genuina. Una pérdida impactante y dolorosa”, expresó con dolor su compañero de Two and a half men, Charlie Sheen.

“Era un ser humano hermoso”, dijo Jon Cryer. “El exterior áspero de Berta fue una invención de los escritores. La calidez y vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas”, agregó.

La actriz logró una nominación a los Emmy en 1992 por su papel de Susan Bloom en L.A. Law. Además, participó en otras series como Good Times, E/R, Grace y Frankie, Buffy the Vampire Slayer, y BJ and The Bear..

Sin embargo, la televisión no fue su única pasión; también forjó una sólida carrera teatral logrando éxitos fuera de Broadway en obras como Circle Repertory Theatre y The Sea Horse.

En el cine también logró importantes éxitos. Asumió por primera vez un papel protagónico en Heartland. Luego, actuó en Network, Mystic Pizza, True Romance, Erin Brockovich, Edward Scissorhands y Krampus.

Conchata Ferrell nació en 1943 en Charleston, Virginia Occidental. Asistió a la Universidad de Virginia Occidental y a la Universidad Marshall, graduándose en esta última en Educación de la Historia.

Fuente: La 100