Hace apenas dos años que comenzó a dar forma a su carrera solista, pero fue en los últimos meses que profundizó el trabajo y comenzó a grabar. Se llama Tana Borghetti, tiene 28 años y muchas ganas de empezar a hacer notar su nombre y por eso a fin de mes sacará un disco de temas popularizados por cantantes masculinos de los que Tana hace su propia versión y en sus redes hay algunos singles que ya compartió. Además es cantautora y paralelamente a estos lanzamientos está preparando su primer álbum de composiciones propias.



'La idea de este disco es que lo puedan escuchar un amplio rango de edades por eso escogí canciones populares; además no hay muchas cantantes femeninas que hayan hecho esto. Cuando cantas un tema de un cantante varón sí o sí tenés que transportarlo tonalmente, más allá de eso, siempre está la dificultad de la amplitud de registro, no quiere decir que si lo transportas es más fácil, sino que sigue teniendo complicaciones, por eso no hay muchas mujeres que lo hagan' explicó Tana



Esta primera grabación realizada en El bonsái estudio, con acompañamiento musical de Nicolás Olivieri , tiene canciones de Alejandro Sanz, Cristian Castro, José José y hasta una canción de Trulalá.



Su historia con la música viene de niña, cuando cantaba en la iglesia, porque sus padres son pastores evangélicos. Estuvo en el coro, compuso canciones religiosas, hasta que siendo adolescente buscó cambiar la temática y hacer música fuera del tempo. Se alejó bastante de la religión y sus padres la entendieron. 'Mis papas vieron que tenía inclinación musical así que me enviaron a estudiar piano a la Escuela de Música. Ellos siempre me apoyaron, también entendieron que es un don de Dios y puedo usarlo para música que no sea religiosa' comentó. Débora -su nombre de nacimiento, aunque ella prefiere el apodo- se recibió de profesora de música, con orientación en flauta y hace cinco años dicta clases en distintos niveles del ámbito público.



Primero fue la voz de una banda de rock, hasta que decidió dedicarse a su carrera en solitario. 'Pasé por varios géneros, el folclore, el alternativo, tango, hasta que me decidí por el pop melódico, el género en el que voy a persistir', dijo.



A la hora de escribir se inspira en historias personales o en las de los demás. 'El amor siempre sirve para componer soy muy curiosa así que pregunto, me gusta conocer sobre romances, de amores a distancia, historias de vida. Leo mucho así que eso también eso me inspira' compartió la artista quien también es mamá de una nena de tres años.



Si bien La Tana estudió música, pero es autodidacta en el canto y primero mostrará su voz y su forma de decir con el disco homenaje y luego compartirá sus creaciones.



'Quiero dejar registro de todo lo que tengo en la bitácora y si puedo agregar alguno recién salido del horno' apuntó la artista que está resuelta a traspasar la puerta del ámbito artístico local.