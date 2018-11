Organizadores junto a parte de los artistas, en una de las previas de esta cruzada musical solidaria.



Dos exitosas ediciones anteriores y la causa solidaria que las sustenta ya son suficiente motivación para los más de 100 artistas que el 9 de diciembre le pondrán mucho más que su voz y su música al Por vos 2018, tercera edición del festival solidario que organiza el programa radial A todo o nada, que conducen Julio Turcumán y Victoria Olaechea, con la producción de Gabriela Moreno y que se emite por Radio Sarmiento los sábados a las 11 hs. Y si a esto se le suma la posibilidad de actuar en el escenario del Teatro del Bicentenario y de, además, encarar un reto musical, tal como propone desde sus orígenes este encuentro, está todo dicho. Con ese marco, y teniendo como horizonte a los chicos de la Fundación Orquesta Escuela San Juan, que dirige Jorge Rodrigo y que serán los beneficiarios este año; hoy comienzan los ensayos generales de la troupe, que incluye a voces que ya son "de la casa" y a otras nuevas que adhieren a la cruzada.



"Para mí estar dentro de esta movida es más que un desafío. Nosotros con mis hermanos (Leo y Pablo) desde el año pasado hacemos el coro de la banda estable que siempre acompaña a todos los cantantes en cada una de las canciones. Es decir que no sólo es el desafío como músico de cambiar el género, ¡sino que tenemos que cantar todos los géneros ya que por show son 15 canciones completamente versionadas y distintas qué hay que aprenderse a la perfección! ¡Es un laburón hacerlo! Hoy ya me piden directamente que planee cómo van a ser las voces del coro (cosa que lleva su tiempo) y a mi juego me llaman cuando me dicen: '¡Inventa voces!'", comentó Melisa Quiroga.



Largas horas de probar arreglos una y otra vez, de mucha música, de canto, de mate y risas comenzarán a vivir desde el lunes, cada día y muchas veces hasta bien entrada la madrugada, en el estudio de Lucio Flores (uno de los coordinadores musicales, con Leo Quiroga), que vuelve a ser la cocina donde confluyen alquimias, emociones y charlas.



"Es toda una experiencia hermosa e inolvidable... Es un conjunto de sensaciones lindas que hacen que sea un evento sin igual. El estar en semejante escenario compartiendo con queridos amigos músicos extremadamente talentosos y para colmo en un evento solidario es como 'too much'. Me encanta, lo vivo muy feliz", sumó Aldo Zaragoza, que también llegará con experiencia a este Por vos, donde Alejandro Segovia oficiará de conductor.



Por parte de los debutantes, la expectativa también es enorme. Actuar con colegas con quienes no siempre tuvieron la oportunidad de compartir escenario, entonar géneros que no son los que hacen habitualmente y -la novedad- hacer temas muy conocidos, pero con otra musicalidad, les genera ganas y alegría.



"La propuesta del espectáculo es muy buena, ya que los directores tienen mucha experiencia, y también la idea de que cada artista cambie el género que hace habitualmente está muy buena. Hay temas tradicionales versionados que quedaron muy lindos", comentó Claudio Videla (quien se estrenará en este terreno junto a su hermana Noemí), feliz también con "el grupo que se ha formado, son muy buena onda y le ponen mucha dedicación".



"Primero estoy súper agradecida de que me convocaran. Nada me gusta más que ayudar y éste es un motivo más que gratificante para hacerlo, ¡desde lo que más amo que es la música!", acotó Carlota De Belaustegui. "Siento que se me ha reconocido al ser convocada", agregó.



"¡La causa es tan noble! Uno a veces se pierde en la cotidianidad de laburar y de no pararse a pensar que alguien necesita de tu ayuda ¡y que haciendo música también se puede ayudar a la gente! Ayudar regalándole tu trabajo a alguien que realmente lo necesita y después ver las caras de alegría y satisfacción cuando reciben todo lo que se les dijo es lo más gratificante que te puede pasar después de tanto trabajo y esfuerzo", resumió Melisa este nuevo comienzo de recorrido, que tendrá su clímax el 9 de diciembre en el Bicentenario, y que culminará con decenas de caritas felices, corazones agradecidos y la certeza de que siempre se puede ayudar.