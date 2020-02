Defendió a Barón



Gerardo Romano salió a apoyar a Jimena Barón tras el escándalo por sus afiches. "No puedo creer que estemos hablando de esta pel.... Ella no hizo nada, no cometió ningún delito, no hizo nada inmoral. Sólo fue una publicidad", sostuvo el actor.

>



Hija indignada

Lisa Cerati, hija del fallecido músico, hizo saber a través de sus redes sociales, que no tuvo nada que ver con la organización de los recitales Gracias totales. "Hay cosas que me indignan" dijo, aunque reconoció que "Charly y Zeta tienen todo su derecho a celebrar lo que fue Soda Stereo".



Se le nota



China Suárez acaba de hacer una producción con una firma de zapatos, y en las fotos que se difundieron, muchos ven una incipiente pancita de lo que podría ser el tercer embarazo de la actriz. Habrá que seguir esperando la confirmación.



Casados en secreto

Lourdes Sánchez confirmó que ella y el Chato Prada se casaron en secreto el viernes. Era algo que ella anhelaba según lo había manifestado en Showmatch y ahora se hizo realidad. "Al fin pude dar el sí" escribió en las redes y prometió el video.

>



Se bajó del escenario



El destacado actor Pepe Soriano, de 92 años, decidió este lunes bajarse de la obra de teatro Rotos de amor que se presenta en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz. Su salida tiene que ver con una descompensación que sufrió la semana pasada.