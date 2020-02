Enojada tras su salida

La expanelista de Intrusos Angie Balbiani reveló las circunstancias de su alejamiento del ciclo de Rial. "La verdad que se venció el contrato. Quedarse sin trabajo es una cag..., pero conservo una amiga", dijo en referencia de no opinar sobre Pampita en el show.



Denuncia de censura

Jimena Barón volvió a las redes y denunció que la censuraron. Tenía previsto un recital en Comodoro Rivadavia y repentinamente fue reprogramado sin motivos. "Me puse fuerte para volver al trabajo que tanto amo y necesito. Hoy me avisan que me bajaron del show", denunció la cantante: "Me censuraron".







¿Qué pasará con Flor?



Dante Spinetta y la actriz Flor Vigna fueron vistos de paseo por la noche porteña. Apenas el dato fue difundido por Ángel de Brito, Dante puso "me gusta" a un tuit del programa. Ese like, dejó sentado el blanqueo del romance tan misterioso del verano.









Reapareció con ironías

A Roberto Pettinato se lo encontró a la salida de un teatro porteño y una cámara de Intrusos lo interceptó, junto a su novia. Ante preguntas del notero, se animó a responder las acusaciones de acoso en su contra: "Ya cumplí todas las condenas. Las acusaciones no fueron serias".



El susto de La Bomba



Gladys "La Bomba" Tucumana fue increpada en pleno show por una espectadora. Se llevó el susto de su vida, cuando Jorgelina Salazar, una peluquera trans mediática la puso en aprietos acusándola de homofóbica y que la cantante como su pareja tienen cargos "ñoquis" en el Estado.



Fin al matrimonio



Silvia Süller anunció su separación de Jacobo Winograd pero el mediático le restó importancia a la boda: "Nos casó Campi disfrazado del papa Francisco, era un casamiento de show", dijo decepcionado luego de contraer matrimonio el pasado 13 de enero en el programa El Precio Justo.