Juan Ingaramo se unió a Miranda! para "Clave", su nuevo single, el cual en solo cuestión de horas ya se volvió tendencia en Youtube: cosechó más de 25 mil visualizaciones y más de 100 comentarios.

El video, producido por Malasangre y de un poco más de tres minutos de duración, expone un juicio entre ambos personajes, quienes se enfrentan luego de que se terminó el amor.

"Tú perdiste la llave y no hay forma de entrar en mi corazón. Olvidaste la clave, olvidate también la dirección. Ya no necesito tu rencor ni tu perdón, ya no tengo fuerzas para odiarte", expone uno de los fragmentos de la letra.

El single fue producido por Nico Cotton, el productor que trabajó con Ingaramo en el disco "Best Seller" (2018). Con una combinación entre reggaeton y pop, rápidamente se volvió un éxito.

El lanzamiento tuvo lugar previo al nacimiento de su primera hija, Lila, fruto del amor con la actriz Violeta Urtizberea. "Me explota el cora", escribió en su cuenta de Instagram el músico, junto a una foto de sí misma con la pequeña.