El 2022 termina de la mejor manera para Agostina Munizaga, la joven bailarina que días atrás recibió la noticia más deseada: tras una exigente audición como becaria el 15 de diciembre, fue seleccionada para ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, escuela que es el semillero del ballet del máximo coliseo nacional. "Yo estaba recostada viendo mails y cuando me llega la noticia y salté de la cama, grité de una manera...! Fui adonde estaba mi mamá y le dije +¡Mamá, entré al Colón!+, yo no lo podía creer. Mi mamá ya lo sabía, pero no me lo había querido decir para que fuera una sorpresa. Y quebré en llanto básicamente', contó a DIARIO DE CUYO Agostina, quien sabía que esa era una prueba difícil de sortear, pero eso no la intimidó. "Muchos me alentaban, me decían que sí iba a entrar, pero era un nivel de gente que podía ser que sí o podía ser que no, así que no me quería hacer ilusiones', comentó la prometedora artista de 15 años, que vive en Santa Lucía con sus padres, cursa el secundario en el colegio

Santo Domingo y toma clases de ballet en el Studio Uno, pesente que cambiará muy pronto y no solo para ella. En febrero ya deberá estar instalada en Buenos Aires. Su mamá se mudará con ella, su papá irá y volverá; y sus hermanos (una psicóloga, otro cerca de terminar Administración de Empresas y empleado en el Centro Cívico; y dos oficiales de policía) seguramente visitarán con frecuencia a la benjamina de la casa. En Ciudad Autónoma también continuará el colegio (de manera virtual, tal es la modalidad) en la misma institución donde cursan los estudiantes del ISA. "Es un cambio muy radical porque acá en San Juan dejaré muchas cosas, pero lo voy a hacer porque es mi sueño. Entrar al Colón era uno de mis objetivos. Es un paso muy grande,gigante para mí, va a ser un cambio muy grande en mi vida', relató emocionada Agostina, a quien en el futuro le gustaría bailar profesionalmente en alguna

compañía europea. "Sería un honor formar parte de un ballet profesional. Yo sé que no será fácil, que habrá obstáculos y que incluso puedo sufrir, pero si tengo que dar todo para llegar lo voy a dar, porque esto es mi vida', señaló la jovencita, cuya pasión es la danza clásica. "Sí es verdad que por ahí en los concursos me destaco más en contemporáneo, pero a mí toda la vida me ha gustado el clásico y es lo que más me apasiona', aseguró la bailarina que tiene como referentes a la argentina Marianela Nuñez, figura del Royal Ballet de Londres; y a la rusa Maria Khoreva, que a los 18 ya era solista del Mariinsky Ballet Company, de San Petersburgo." Marianela es muy fluida y tiene una forma de expresar... es como que no lo piensa, simplemente baila y disfruta, es algo muy natural y muy propio. Y Maria tiene una técnica impresionante, son mi mayor referencia a seguir', opinó Agostina, que considera que "bailar no se trata solo de una buena técnica, girar y saltar bien, sino ofrecer algo con el alma, con el corazón'.La sanjuanina empezó a bailar a los 4 años, tomando la invitación de una amiguita del jardín de infantes, que finalmente dejó, y también motivada por su hermana mayor, que abandonó de pequeña por un problema de asma. El Pavlova fue su primera escuela y

por propia decisión, en 2021 se pasó al Studio Uno, "donde salió todo mi potencial' expresó; y en el que sus compañeras celebraron junto a ella esta noticia. "Giuliana (NdeR Ciari, quien este año ingresó al ABT de Nueva York) me dijo unas palabras muy lindas que no voy a olvidar, todas las chicas me felicitaron. Estoy muy agradecida de tener un grupo así de lindo, que me acompaña, que se alegra de mis logros', valoró la estudiante que ya había tomado cursos en el Colón, donde se sintió "muy cómoda, muy segura'. Y donde, de algún modo, tuvo gran revelación o quizás un pálpito: "Sí, yo quiero estar acá', se dijo por entonces. "Yo supe que era mi lugar', ratifica ahora, feliz y expectante, de cara a su primer gran sueño hecho realidad.