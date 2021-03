En el marco del Mes de la Mujer, el pasado 16 de marzo se realizó la primera entrega de los Latin America Lifetime Awards (LALA 2021), un premio creado por LifeTime en homenaje al labor de las mujeres.

Las mujeres latinoamericanas que recibieron el premio fueron Valeria Mazza en representación de la Argentina, Daniella Álvarez por Colombia, Ana Baquedano por México, Cibele Racy por Brasil, y Pilar Sordo por Chile.

"Es un honor enorme. Me puso muy feliz cuando me comentaron de este premio y me había elegido. Compartirlo con estas 4 mujeres estupendas que todas hacen honor a la mujer por las causas que defienden, por su trabajo diario. Un premio es una caricia al alma, un reconocimiento a algo bien hecho. Lo quiero compartir con toldas las mujeres que silenciosamente desde su lugar inspiran a seguir adelante, a luchar por dejar atrás la discriminación, la desigualdad y buscar cada vez más la equidad entre los seres humanos", dijo Mazza.

A lo largo de su carrera, la modelo desfiló para las marcas internacionales más importantes y apareció en más de 500 portadas. Empresaria, emprendedora y conductora de TV, es una mujer solidaria reconocida por su apoyo en causas sociales, sus actividades humanitarias y filantrópicas, por las que fue premiada internacionalmente.

Luego siguió: “Por ahí la parte que menos se conoce de mi es mi trabajo en diferentes causas sociales. De pequeña soñaba con ser maestra, trabajar con personas con discapacidad. Pude usar esa voz que me daban los medios y el lugar que tenía en la moda para poder amplificar mensajes de gente que lo necesitaba. En cuanto a las causas, me sumo a causas que tienen que ver con la niñez, educación, salud y discapacidad".

De hecho colaboró activamente con UNICEF en campañas de vacunación en África. Es embajadora de las Olimpíadas Especiales y madrina del Hospital Universitario Austral en Buenos Aires.

"Estoy haciendo un taller de moda para adolescentes, no lejos de casa, en un barrio humilde y estoy en contacto con niñas de 13, 14 años, que todo lo que tiene que ver con la moda es una excusa para hacerlas enfrentar con su propio espejo, para quererse, respetarse y así también poder hacerse respetar. Eso fue algo extraordinario. No se puede imaginar lo que es, ver al otro, la dificultad del otro, la necesidad del otro y tratar de acompañar, escuchar, estar. Siempre es importante ver y reconocer al otro", finalizó.