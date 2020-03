A menos de un mes de haber sido madre por primera vez, Mina Bonino hizo un fuerte descargo en sus redes. La periodista de 26 años que vive en Madrid junto a su pareja, el futbolista Federico Valverde, tuvieron el pasado 20 de febrero a Benicio y las cosas se le complicaron un poquito a la morocha.

Desde sus redes, Mina no dudó en escribir lo difíciles que son sus días desde que fue madre. El comunicado, en el que repitió varias veces “La maternidad es una mierda”, generó mucho apoyo entre sus seguidores. La morocha aseguró que “La maternidad es una mierda. Pero volvería a elegir mil veces más pisar y nadar entre la mierda, porque por más mierda que sea La maternidad te cambia la vida”.

Vanina Escuerdo no estuvo de acuerdo con la periodista. La bailarina es madre de dos y el camino hacia la maternidad para ella no fue nada sencillo. Ella buscó durante varios años quedar embarazada y no pudo así que recurrió a tratamientos de fertilidad para poder concretarlo. Fue así como junto a Álvaro Navia tuvieron a Benicio, en 2014. Luego la vida los sorprendió con su segunda hija, Joaquina que llegó en 2016.

A partir de esto, Vanina no dudó en contestarle a la botinera desde su propia experiencia y lucha sobre la maternidad. “Por suerte no es una mierda para todas. Existen los armados grupos de contención y la red de contención familiar. Coincido en que no todo es color de rosa pero ni cerca de vivir ese calvario. La magia no ocurre sola. Depende mucho de una y de quién nos acompañe durante el embarazo y el post parto”, escribió.