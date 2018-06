Quiere ser mamá



La ex de Alejandro Fantino, Miriam Lanzoni (38), continúa sola el proyecto de adopción que ambos tenían. En pareja con Christian Halbinger, la actriz -que dijo que su elección no se trata de un impedimento físico-, contó a Intrusos que "él tiene dos hijos y eso me fascina" y que "reanudé los trámites monoparentales para la adopción (...) Calculo que en diez meses o un año será un hecho".



Donde hubo fuego



Gastón Soffritti, en pareja con su compañera Stefanía Roitman (que también hace de su novia en la ficción), contó que ambos se conocían de antes por un amigo en común, y que incluso hubo onda, tanta que una vez se dieron un beso; pero luego no se vieron más... hasta que se encontraron bajo el techo de la misma ficción, se hicieron amigos y se enamoraron.

Feinmann, lapidario



En el programa radial de Luis Novaressio, Eduardo Feinmann criticó el Gardel que le dieron a Jimena Barón: "Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. Y no tiene un lomazo...". También disparó contra La Princesita y Natalia Oreiro: "Pueden ser divertidas, pero de ahí a que sean buenas cantantes es otra cosa", arremetió.





Nazarena desmiente



Después que le hablara a un maniquí como si fuera el fallecido Fabián Rodríguez (en el programa de Moria), el hijo mayor de Nazarena Vélez dijo que su mamá está mal. Ante eso, Nazarena dijo en Twitter "Gracias por la preocupación, Mi chino hermoso por amor quizás dejo demasiadas dudas. ¡Estoy muy bien! Estos días, un poco más sensible, pero nada que no sea normal".



Laurita puso punto



"Con Fede decidimos intentarlo la última vez y no funcionó. Y lo entendimos con mucha tristeza y madurez. Fue todo muy hablado y con mucho respeto y sobre todo, amor. No hay nada mas q esto, x eso quise compartirles la verdad", escribió Laurita Fernández en Twitter, explicando los motivos de ruptura con Fede Bal, y ante los insistentes rumores de tercero y terceras en discordia.

Iúdica, candidato



Mariano Iúdica confesó que "me gustaría dirigir un canal a nivel artístico. Yo soy muy llamador, estoy atento a la música, a la ropa... me gusta poner tipos, recomendar... llamá a este tipo... me gustaría hacerlo por guita... es un desafío dirigir un canal. La TV Pública me gustaría dirigir". El conductor también aseguró que no iría al Bailando: "Es una etapa cerrada".