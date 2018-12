Reconciliación en puerta



Barbie Vélez habló en Intrusos ante el coqueteo entre Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta en Instagram, tras más de 20 años separados. La reacción de la modelo fue: "No es que quiero que vuelvan ni que sueño con eso pero me parece que después de tanto tiempo no tienen que estar jugando".





Cuenta su historia



Maxi Ghione se suma al movimiento #MiráCómoNosPonemos con su relato personal desgarrador: el actor contó que fue también víctima de abuso a los once años. A través de su página de Facebook, Ghione se solidarizó con Fardin y Calu Rivero, al tiempo que señaló: "Siempre, pero SIEMPRE: créele a la víctima'.





¿Dejó a Lucía por Tini?



Nacho Viale se separó de su novia de hace dos años, Lucía Pedraza. Todo aparentemente fue en buenos términos. Pero Susana Roccasalvo afirmó que Nacho Viale estaría saliendo desde hace un mes con Tini Stoessel. No hay datos que confirmen esta nueva relación, pero todo puede ser. La soltería no duraría mucho.



Triste fin de año



Nicolás Repetto atraviesa un díficil momento junto a su familia. Su perra Rita, de sólo dos años, falleció causando una inmensa tristeza. Florencia Raggi, esposa del conductor, escribió en Twitter: "Llegaste para ablandarnos el corazón, ayudanos en tu partida a no blindarnos ante el dolor. RITA'.





A corazón abierto



Benjamín Vicuña dio una entrevista para la Revista Caras de Chile y recordó a la pequeña Blanca, su hija fallecida. "La pulsión de la vida, sentirla ayuda mucho. También mirar a mis hijos; en ellos veo a Blanca. Y con un trabajo espiritual y terapéutico en el cual creo y no abandoné. Desde ese día mi vida se partió en dos".