Nicolás Wiñazki hizo un contundente editorial en el que expresó su fastidio por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus debido a que no pudo ver a su sobrina recién nacida, pero además de la gran repercusión que tuvo en las redes sociales, tanto con elogios y críticas hacia su persona, una de las personas que opinó sobre él fue Verónica Lozano, y no en términos amistosos, ya que se burló de sus declaraciones a través de una actuación en su programa.

Emocionado, el conductor de TN Central había interrumpido su noticiero para relatar que su hermana Sofía fue mamá. "Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina, pero la vi por Whatsapp. Y mi mamá, que es la abuela, y mi papá, que es el abuelo, la vieron por WhatsApp. Mi abuela y mi otra abuela, que son las bisabuelas, hablaron por teléfono. Perdón que cuente algo personal, pero capaz ayuda a pensar. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo?”, preguntó el periodista, criticando que en nuestro país el aislamiento pueda llegar a extenderse más que en Wuhan (China) o Nueva York (Estados Unidos).

“Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver”, dijo anoche Wiñazki casi quebrándose, asegurando que a los chicos les hace muy mal estar encerrados, lamentando además que no tengan clase y afirmando no saber “si la clase política ve que le estamos dando la vida”.

El periodista del Grupo Clarín fue tendencia nacional en Twitter a raíz de sus dichos, y hoy en Cortá por Lozano, la conductora de Telefe no dejó pasar esas palabras cuando el doctor Jorge Tartaglione le comentó que tanto él como Pedro Cahn están preocupados por la “militancia contra la cuarentena”.

“Ay, Wiñazki. 'Nació mi sobrina y no lo puedo ver, mi abuela no pudo ver a mi sobrina'”, exclamó Vero con un tono burlón y haciendo muecas mostrando sus dientes, tomando así por sorpresa al médico.

Mientras Vero Lozano ✌se burla de la angustia de Wiñazki por la cuarentena ��‍♂️cuanta hijaputez❢pic.twitter.com/A0AM2DZVgk — instagram➧ (@JoaquinBarros27) May 22, 2020

“Bueno, no sé qué dijo”, contestó con seriedad el panelista, a lo que Lozano continuó haciendo ruidos y lanzando onomatopeyas para mofarse del hijo de Miguel Wiñazki. “Así lo dijo, 'estoy muy enojado'”, soltó una vez más la psicóloga antes de cambiar de tema.