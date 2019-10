El cantante Vicentico habló con el programa de Jey Mammon, Somos Muchos (Rock & Pop) para promocionar su nuevo single Freak que marca el inicio de un nuevo capítulo de su carrera como solista. Pero, en un momento, la charla se desvió y terminó cantando su voto. "Voto a Alberto claramente", contó el vocalista sobre su elección para los próximos comicios del 27 de octubre.

Luego, admitió no coincidir totalmente con la ideología del candidato de Frente de Todos pero sentó una clara posición contra Mauricio Macri. "No estoy de acuerdo en un cien por ciento con todo pero me parece imprescindible que se vaya Macri. Desde que empezó tengo el deseo de que termine su mandato", sentenció el exlíder de los Fabulosos Cadillacs.

Finalmente, el intérprete de "Los caminos de la vida" hizo un guiño a las promesas de campaña del actual mandatario argentino y alegó: "Era obvio lo que iba a pasar. El cambio no pasó".

Además del reciente lanzamiento de su nuevo single, Vicentico anunció que volverá a ponerse al frente de los Fabulosos Cadillacs en el próximo LollaPalooza que se celebrará el próximo 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Fuente: TN