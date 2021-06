Algunos madrugadores empezaron a primeras horas de la mañana, pero fue en la tarde-noche del domingo cuando Facebook e Instagram se poblaron de fotografías de los artistas locales que con ellas también hicieron honores al Día del Padre. Varias los tuvieron como protagonistas junto a sus hijos, pero hubo muchas postales de músicos, cantantes, actores y bailarines junto a sus padres, registro de la celebración del día o bien, quienes ya no los tienen con ellos, con algún recuerdo entrañable. Y por supuesto, más elaboradas o más simples, acompañadas de palabras de cariño. Esto es parte de lo que se vio y leyó promediando el domingo.



Matías Inostroza

"Feliz día bigote... te extraño... te abrazo... recuerdo tu voz... y te vuelvo a abrazar'



Javier Gómez

"Este es mi viejo, El Cacho Gómez'. El que siempre confió en mí, el que me dio todo, el que me apoya, el que iba a los conciertos, el que aún me da consejos, el que con su ejemplo me sigue mostrando el camino. Gracias Cacho!!! Feliz día!!



Irene Kowalsky

"Hoy y siempre estarás en los recuerdos y en mi corazón !!! Querido papá: Gracias!!!'



Carlota De Belaustegui

"Un abrazo al cielo para nuestro papá, que estuvo poco tiempo en este plano para disfrutarlo. Pero esta todos los días en nuestro corazón'



Laura Pastén

"Feliz día a mi hermoso viejo. Gracias por tanto. Te amo mucho'



Melisa Quiroga

"No crezcas más pequeña, te quiero como estás. Como si uno pudiera volver la vida atrás. Parar la vida Ya"... me cantabas. Nos hizo falta tiempo pero en el fondo sigo siendo esa pequeña a quien dejaste los mejores recuerdos de amor que un papá puede dar! Espero ser cada día mejor y que donde te encuentres, estés orgulloso de mi. Feliz día al mejor papá que me pudo dar la vida. Te amo viejito bigotudo!



Laura Costanza

Festejando en familia





Nico Balmaceda



"Feliz día viejo!! Pasala lindo y hoy más que nunca tenés que estar feliz, una pulseada más la convertiste en victoria. Salud por eso Te amo Pa! Abrazo grande!!! Ya vendrán domingos y domingos para brindar'



Grachi Moreno

Yo tenía un príncipe azul

- y cómo era?

- pues era el hombre más lindo del mundo!

- y te quería?

- sí, me amaba desde el primer día en que me vio.

- no te creo

- es real, me amaba y yo a él

- en serio? Como se llamaba?

- tenía un nombre, pero yo le decía Papá!