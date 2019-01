El 2018 no fue un buen año en el rendimiento de audiencias, producción y resultados cuantitativos para Marcelo Tinelli con su Showmatch. Retrasos en el inicio de temporada, deudas salariales, factores económicos externos; la disolución de Ideas del Sur, con el posterior lanzamiento de nueva productora (LaFlia), entre otras cuestiones, le dieron más de un dolor de cabeza al conductor. Pero esta vez, con el camino un poco más despejado y las ideas en claro, el Cuervo piensa mucho sobre la propuesta del ciclo para el 2019 y qué nueva forma quiere darle teniendo en cuenta la celebración de los 30 años en pantalla de la criatura que le dio de comer a él y a muchos profesionales que hoy están instalados en la televisión. La gran apuesta que Marcelo desea, se rumorea, es arrancar con toda la potencia para los primeros días de abril (por supuesto, en El Trece) y en lo sucesivo, dar un retorno a las raíces. Es decir, retomar el clásico estilo que lo hizo crecer: lo humorístico. Pero para ello, tiene el plan de repatriar a los exhumoristas diseminados en otros espacios de la tele para tenerlos nuevamente juntos. Para ese objetivo, Tinelli se reunió con Gustavo Paván, quien emigró con la mayoría de sus cómicos a Kuarzo -antes Endemol- responsables del éxito de Peligro, sin codificar. En las próximas semanas, habrá intentos para invocar a la troupe de Pachu Peña, Pablo Granados, Freddy Villarreal, Korol y compañía. Sin embargo, habrá muchas tensiones en el libro de pases, porque en la otra vereda está Telefe y obviamente, en la lógica de sus intereses, el canal no quiere perderlos. Más aún, hay posibilidades (aún no muy concretas) de que La Flia haga con ellos un ciclo de humor directamente en Telefe, que por cierto, es allí donde nació Videomatch hace tres décadas.



De concretarse tal panorama y si las negociaciones van por buen camino, la puja entre Telefe y El Trece por el primetime se pondrá más que picante. Porque incluso, el canal que comanda el flamante gerente Darío Turobvelzky, es dueño de la marca Videomatch, podría rearmar el ciclo sin Tinelli como productor, a propósito de los 30 años de su lanzamiento y tiene la grilla de programación de abril abierta. Entonces ¿con qué le va a salir a competir a Tinelli cuando debute con el festejos de los 30 años al aire? ¿Acaso con su mismo viejo estilo de humor de cuando empezó todo? ¿Quiénes negociarán con quién? y en tal caso ¿el grupo de humoristas podría dividirse entre ambos canales? Mientras tanto, en el borrador de Marcelo y sus productores, aparece anotado que lo central, la vedette, seguirá siendo Bailando por un Sueño, con un desafío de campeones (hay que ver si es posible reunir a todos los ganadores del certamen desde el 2006 al 2018); y por otro lado, que de las cuatro emisiones semanales, una esté dedicada al humor. Tampoco descartan sacar del freezer al Gran Cuñado, la parodia de imitaciones de políticos, que al tratarse de un año electoral, podría encajar perfectamente en el esquema del programa. Todo está por verse.