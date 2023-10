El comediante Jerry Seinfeld aseguró en un show reciente que tenía “un pequeño secreto” sobre lo que había sido el final de la popular serie “Seinfield” en 1998, con lo que se desató una serie de especulaciones sobre la vuelta del envío.



El actor ofreció un monólogo en Boston y dio una pista alentadora para los fanáticos del programa que duró nueve temporadas y tuvo un final que no dejó conforme a la audiencia y tampoco a los creadores, el propio Jerry Seinfeld junto a Larry David.



“Va a pasar algo que tiene que ver con ese final, aún no ha sucedido”, dijo Seinfeld entre grandes aplausos en el show, según el medio especializado Variety.



En 2018, el comediante dijo en broma “The Ellen DeGeneres Show” de que era “posible” un resurgimiento de “Seinfeld”, pero no dio más detalles.



El 14 de mayo de 1998 se vio el último capítulo de la serie en donde Jerry (Seinfeld), Elaine (Julia Louis-Dreyfus), George (Jason Alexander) y Kramer (Michael Richards) son arrestados y encarcelados por sus actitudes en donde en un juicio, se exponía que a través de los años, sus acciones y actitudes demostraban que se trataba de malas personas.



“Seinfeld” tuvo algo así como un regreso en 2009, cuando los cuatro personajes principales formaron parte durante varios capítulos de la serie “Curb Your Enthusiasm”, protagonizada por Larry David.



Variety arriesga que la vuelta de “Seinfield” esté relacionada con la próxima temporada número 12 de “Curb Your Enthusiasm”, que fue filmada pero aún no tiene fecha de estreno.