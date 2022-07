La empresaria y modelo Wanda Nara se encuentra en Ibiza mientras disfruta de sus paradisíacas vacaciones con la familia. Sin embargo, los famosos “paparazzis” la siguen de cerca y en las últimas horas se filtraron imágenes de la joven sin los habituales retoques ni filtros.

Por las fuertes polémicas que desataron las fotos de la pareja de Mauro Icardi, ella utilizó sus redes sociales para realizar un profundo descargo para que sus seguidores tomen conciencia. “Chicas... si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”, empieza el texto de Wanda Nara.

En la foto que subió con el mensaje, se la puede ver a la modelo relajada en la plaza. Mientras que en las postales que le sacaron los fotógrafos, ella estaba en compañía de sus hijos y sus amigos.

Con una historia de Instagram, la empresaria remarcó que en sus publicaciones hace lo mismo que la mayoría de los usuarios. Es decir, muestra la que piensa que es su mejor imagen o con la cual se siente más reflejada.

“Nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de Covid, no subía fotos de como estaba arruinada en la cama”, continuó el texto de la representante del futbolista del PSG. “Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’”, reflexionó.

Con la misma idea, la dueña de una marca de cosméticos insistió: “Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin”. “El retoque puede beneficiar o perjudicar”, completó sobre las fotos para las redes sociales.

Al final, Wanda Nara se describió como una persona igual que cualquier otra: “Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo”. “¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”, cerró la historia.

Luego reveló algunas respuestas de agradecimiento que recibió por su extenso mensaje. Cabe recordar que hace solo unos días, las cámaras habían captado un topless que hizo Wanda entre las olas de la playa top.

En esta ocasión, la fotografiaron en un momento de puro relax junto a su hija mayor, Francesca Icardi, y su amigo y estilista Kennys Palacios. Esta nueva tanda de fotos la muestran a la empresaria sin ningún retoque estético.

De igual manera, junto con el descargo contundente, la mediática también compartió diferentes postales "hot" y videos de las vacaciones con sus hijos en la cuenta de Instagram donde suma más de 13 millones de seguidores.