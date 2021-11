Entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya no habría vuelta atrás. Aunque ella le perdonó la infidelidad con la China Suárez, parece que discutieron tras la entrevista que Susana Giménez les hizo en París y las diferencias son irreconciliables.

El anuncio podría llegar en los próximos días, luego de que hablen con sus hijas y Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes que la mediática tuvo con Maxi López.

“Lo más trascendente de todo esto es que la relación entre Wanda e Icardi me la dan como terminada más allá de lo que se muestra. Wanda está tratando de ver como hacen con los hijos para terminar la relación de mejor manera”, expresó el periodista Juan Etchegoyen.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la entrevista con Susana Giménez en París

Con la Torre Eiffel de fondo, la pareja habló con la diva sobre la aventura que el futbolista tuvo con la China Suárez, a quien vio en un hotel de la capital francesa el fin de semana en que su mujer viajó a Italia con su hermana Zaira.

Mauro Icardi se habría enojado porque Wanda no le dijo cómo iba a ser la nota. “Tras la emisión hubo reproches, insultos, quejas y pases de facturas”, sostuvo el conductor de Mitre Live.

Las frases más fuertes de Wanda Nara con Susana Giménez

La mediática reconoció que ella misma cometió varios exabruptos cuando encontró las conversaciones entre su marido y la China Suárez. También explicó por qué decidió darle una nueva oportunidad a su matrimonio pese al escándalo.

*“Siempre busqué en el celular de Mauro, revisaba y no encontraba nada. Nos mostramos todo, teníamos esa confianza”.

*“Cuando empecé a ver los chats, tuve una mirada machista y le eché la culpa a la mujer”

*“Él me contó que se encontró con la China en París”

*“Yo no viajaría para estar una noche con un chico”

*“Creo que fue al hotel y se dio cuenta de que se estaba equivocando. Podrían haber pasado un montón de cosas, pero no pasó nada”

*“Lo primero que hice fue pedirle perdón a la China Suárez por esa historia de Instagram (donde la llamó ‘zorra’)”

*“Él está arrepentido de lo que pasó”

*“Yo le pregunté (a Mauro) si me perdonaría si encontraba chats como los que le encontré y me dijo que no, que se divorciaría”.

*“Nunca tuve una pareja abierta”

*“El comunicado de la China Suárez fue muy complicado”

*“Seré una tonta, pero creo en el perdón y la palabra”

