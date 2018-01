No son pocas las figuritas del verano de Carlos Paz que extrañan el certamen "La chica del verano", clásico de La Voz del Interior, que bajó el telón en pos de no abonar la "cosificación' a la mujer; premisa con la que no todas están de acuerdo. Sin embargo, la cancelación no abatió a las curvilíneas muchachas, que tomaron la posta informalmente: Cinthia Fernández -protagonista de Mahatma' y coronada en 2012- decidió elegir la diosa del verano de esa plaza y le cedió un "título' que ella supo representar cabalmente: el 'hilo dental de oro'. Su preferencia recayó (coincidirán varios) en la nada tímida Sol Pérez, "la chica del clima" e integrante de "La isla encantada", quien declaró que "las mujeres somos libres de mostrarnos cómo sea (...) No por eso sos fácil, un objeto o estás calentando a alguien. El tonto es el que en su casa te está cosificando y tiene una mentalidad retrógrada".



Claro que, sin escribano mediante, otras pueden arrogarse el título, o al menos, salir al cruce. Y ahí estuvo la ya veterana exponente Nazarena Vélez, quien posó en la pile y contó jocosa que, mientras tomaba las fotos, su hijo Gonzalito mandó un "Para vos Sol Pérez!'.



Pero claro, como de gustos se trata esta compulsa, ya empezaron a surgir otros nombres (o mejor dicho, otras pompis) que también llenan de curvas el verano. Y ahí están Miriam Lanzoni (ex de Fantino) que subió su foto para promocionar su obra: "Planito americano... Preparándome para cada función de Como el cu..., cuak' tipeó. Menos efusivas, pero con lo suyo, se codean Floppy Tesouro, Virginia Gallardo y Flor de la V. Y sí... que cada uno emita su voto!

Sol Pérez, la nueva "hilo dental de oro".

Virginia Gallardo sacó a relucir lo suyo.

Miriam Lanzoni promocionó su obra.

Desde el Este, la Tesouro muy sexy.

Cinthia Fernández, "Chica...' 2012, entregó atributos.

Nazarena ¿no tiene nada que envidiar?