Con el estreno de Mujercitas y 1917 en la cartelera nacional (incluida la local), ayer, terminaron de llegar a la gran pantalla todos los títulos que se disputan el Oscar a Mejor Película, el rubro más esperado. La Academia de Hollywood dará su veredicto el domingo 9 de febrero por la noche, pero los sanjuaninos ya eligieron la historia que debe llevarse esa estatuilla: Guasón. Más de 1.500 veces clickearon esa opción los lectores de DIARIO DE CUYO, consultados sobre cuál de estas películas merece el máximo galardón. Y con esa cantidad, Joker -dirigida por Todd Phillips y protagonizada por el increíble Joaquín Phoenix- se subió imaginariamente al escenario a recibir su premio, avalada por el 49% de las 3.894 personas que votaron entre el miércoles y jueves por la tarde. Segundo en el podio, pero bastante lejos del primer puesto a decir verdad, quedó El irlandés -la cinta de Martin Scorsese, con Robert de Niro, Al Pacino y Joe Pesci-, que acumuló el 22% de las preferencias. Y el resto de las nominadas, muy muy pero muy por debajo, con el 6% o menos.



El resultado principal del sondeo va de la mano con la cantidad de nominaciones a la dorada estatuilla que tienen cada una de las nueve aspirantes; y que Guasón encabeza con 11 chances, seguida con 10 por El Irlandés (también están en se lugar 1917 y Había una vez en Hollywood, aunque aquí no convencieron tanto). Pero además, en la lectura local, la película ganadora en el sondeo coincide con lo vivido en las salas sanjuaninas, donde al decir de los responsables de los tres cines comerciales -Cinemacenter, CPM y Play Cinema- y de un espacio gratuito, el Guasón ha sido la película que más impacto generó en su debut.



Eso sí, a la hora de hablar del comportamiento en la taquilla, valen algunas salvedades. El Irlandés no se estrenó en todas las salas (como Los dos papas) dado que Netflix "no respetó el período de ventana acordado actualmente, que es de 90 días entre proyección en la salas de cine y salida en formato digital hogareño (...). Antes de una semana en cartelera, ya estaba disponible en la plataforma", tal como señaló Adrián Burdman desde Cinemacenter; quien también explicó lo que sucede con la película surcoreana Parásitos. El aclamado film de Bong Joon-Ho "tuvo un número de entradas muy bajo", que tiene que ver con que "aquí la distribuye una empresa relativamente chica, lo que no permite que llegue a más salas; y además compite con El Robo del Siglo (con Francella y Peretti) que al tener mayor demanda consigue más horarios disponibles". Así y todo, la asiática ingresó al Top 5 a nivel nacional.



Como sea, Guasón se recortó lejos y podría decirse que San Juan, además de darle el Oscar a este "spin off" de Batman, aportó su granito de arena para que se convirtiera en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos (más de 1.067 millones de dólares de recaudación en total).

1 - Guasón. Los lectores de DIARIO DE CUYO le dieron el Oscar a Mejor película, con el 49% de 3.894 votos. En las salas locales también fue la de mayor impacto. Encabeza las nominaciones de la Academia con 11 candidaturas.

2- El irlandés. Quedó segunda en preferencias, con el 22% de los votos, y dejó bien atrás al resto de sus competidoras. La peli de Martin Scorsese para Netflix cuenta 10 candidaturas a los Oscar.

3- Historia de un matrimonio. Quedó tercera en el gusto de los lectores, pero muy por debajo del segundo puesto. Obtuvo solamente el 6% de los votos en el sondeo realizado por este medio.

4- 1917. La premiada historia bélica firmada por Sam Mendes fue de las últimas en llegar a San Juan. El film bélico es otro de los favoritos de la Academia, pero acá obtuvo solo el 5%.





5- Parásitos, Mujercitas, Había una vez en Hollywood y Ford vs. Ferrari (o Le Mans 66) se ubicaron en el quinto lugar, cada una con el 4% de la votación. La surcoreana y la de Tarantino pesan en los Oscar.

6- Jo Jo Rabbit. Sexto puesto en el sondeo de DIARIO DE CUYO, con tan solo el 2% de los clicks, a pesar de haber sido una sorpresa en las nominaciones a los Oscar, con seis.