El tanque de Marvel, Viuda Negra, volvió a ser aplazado. Protagonizada por Scarlet Johanson llegará a los cines el 7 de mayo de 2021, y no el 6 de noviembre de este año, última fecha conocida tras varias postergaciones. Eso generó un efecto dominó en el Universo Marvel, debido al entramado de sus historias. Así cambiaron sus estrenos Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que pasó al 9 de julio y Eternal, para el 5 de noviembre de 2021. También se retrasa Amor sin barreras, de Spielberg; que saldrá en diciembre de 2021.