En honor al poeta Ricardo Rojas, por su labor en destacar la identidad nacional, hoy se conmemora el Día de la Cultura Nacional Argentina en el aniversario de su muerte.



"La cultura, expresión esencial del hombre, define e identifica a los pueblos, los que trascienden merced al desarrollo, preservación y difusión de aquella" reza el decreto con el que se instauró la fecha en 1982.



Convocados por DIARIO DE CUYO, diez artistas sanjuaninos de distintas vertientes y géneros reflexionaron sobre el quehacer artístico, como uno de los bastiones de la cultura nacional, consultados por la valoración que público, autoridades y los mismos artistas hacen sobre su labor; teniendo en cuenta la difusión y el consumo del producto artístico.



En general, la mayoría coincidió que las artes en San Juan son importantes, destacaron la existencia de los complejos culturales y algunas políticas culturales estatales. Pero también hubo acuerdo en que lo que existe no es suficiente, que aún falta fortalecer los circuitos independientes o que se extiendan las redes de mercados interprovinciales. También hay voces que abogan por un plan cultural integrador; o comenzar a hablar de verdadero desarrollo cultural y a descubrir el valor del arte como fundante de la identidad nacional.



ROJAS

Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882, se crió en Santiago del Estero y luego se formó en Buenos Aires. Estudió periodismo, fue profesor de Literatura castellana; además de poesía escribió obras de teatro con temáticas incas mostrando su preocupación por la identidad nacional. Fue un hombre de ideas liberales y democráticas; conoció la persecución política y fue recluido en Tierra del Fuego luego del golpe de Estado de 1930.



Su obra El santo de la espada, sobre la vida de José de San Martín, fue llevada al cine en 1970. Fue un intelectual multifacético, que se diferenció del modelo cultural de su generación y abogó por una profunda renovación nacional.

Eric Nobre/artista y orfebre

En San Juan, históricamente se le ha dado mucha importancia al arte en todas sus formas desde los ámbitos institucionales. El Auditorio J. Victoria, el TB, el Museo Franklin Rawson, el Tornambé, TB, son grandes ejemplos del interés de los sanjuaninos por el arte. Creo que somos valorados, estamos orgullosos de los artistas que tenemos.



Otra cosa es lo económico. En el interior del país, no está desarrollado el mercado de arte como en otros países.

Marcelo Villanueva Meyer/ director de teatro

En un mundo entrado en crisis de todo tipo, la cultura también lo está. Es necesario distinguir que los intereses de los implicados en la construcción de la cultura nacional van por caminos disímiles, hay disconformidad de cada parte, los artistas requiriendo más apoyo de las autoridades; estas recortando presupuesto y los consumidores de bienes culturales desconociendo de sus preferencias. Es un tiempo crucial para la búsqueda de una verdadera identidad cultural.

Rosana Balverde/Bailaora y profesora de danzas

En los últimos tiempos hubo más difusión artística, pero no creo que sea suficiente. En danzas españolas, cuesta mucho insertarse en el circuito comercial como bailaora. La falta de un contacto constante con el público hace que se vaya perdiendo el consumo. Las autoridades no justiprecian el esfuerzo de muchos artistas que son los que mantienen viva la cultura del país; terminamos dedicados de pleno a la docencia con la ilusión que algún día ese alumnado logre el reconocimiento que se merece.

Stella Mas/Subdir. del Dpto. de Música

En general considero que hay una valoración del quehacer artístico, impulsada por las políticas públicas implementadas en los últimos años a nivel nacional y provincial, programas, becas, subsidios, entre otras ayudas, no obstante resultan insuficientes. El Departamento de Música FFHA-UNSJ con aval de la Secretaría de Extensión realiza actividades para la comunidad sanjuanina promoviendo la música nacional. Vale recordar que la cultura es un derecho humano y merece la atención de todos.

Ricardo Trombino/ Escritor y cantautor

No hay políticas de estado coherentes y sostenidas respecto a la cultura, hay programas o proyectos dispersos, no hay plan cultural profundo e integrador. En el mundo artístico predomina el interés por la figuración egocéntrica, la vidriera, la pasarela cultural; poco se trabaja por una construcción colectiva y solidaria. La cultura no es espectáculo o elemento decorativo. Es marca de identidad, y eso está muy bastardeado.

Ivan Nobre/Lic. en Cine y Televisión

Si bien es indudable el valor del arte como motor económico, es fundamental su importancia como factor de cohesión social y como catalizador de las expresiones culturales de la comunidad. Debemos trascender esta visión economicista, dejar de pensar el fomento estatal o la participación privada en términos de gasto/inversión y pasar a un paradigma de desarrollo que amplíe el acceso y participación y nos lleve a sentirnos orgullosos de nuestra gran diversidad cultural.

Julio Heredia/ Cantante folclórico

Toda manifestación cultural es muy valorada por la mayoría de la gente, en lo comercial, en lo artístico, el público. Es muy importante la difusión de todo, siempre y cuando sea un trabajo serio y creíble, que se hace con esfuerzo, donde se vea el ensayo, la práctica y la valoración de lo que uno hace. La gente lo valora cuando le demostrás que hay un esfuerzo y ensayo de varios días. Hay algunos artistas que suben al escenario y la gente se da cuenta cuando es improvisado.

Cristian Espejo/King of Banana

Creo que no hay un circuito artístico comercial y hay una gran carencia de centros culturales y las actividades artísticas generalmente se realizan en bares donde el arte solamente es algo ambiental, no está mal pero no es suficiente. Todos los agentes culturales somos de vital importancia para la sociedad y es imprescindible valorar más todos los aportes artísticos incluido el arte callejero. Todavía no vi ninguna gestión con una actitud de llevar el arte sanjuanino a lo más alto.

Juan Caballero/Orquesta Sinfónica UNSJ

Se está produciendo un cambio muy grande en cuanto a la valoración que se tiene sobre lo artístico, basado más en lo generacional; la valoración tiene que ver con cuan directo le llega al ciudadano; el hecho de tener un acercamiento más directo a través de las redes ha hecho que la gente le dé una valoración más importante que antes. De a poco se va viendo un crecimiento en cuanto a la difusión, que viene de la mano de ese reconocimiento que la sociedad le va brindando a los artistas.





Silvina Martínez/ artista plástica

No creo que la ciudadanía toda, tenga conciencia del valor que el arte tiene en la construcción de la idiosincrasia y del "ser nacional"; tampoco las autoridades en pleno y mucho menos el circuito comercial. Los artistas en general sí la tenemos y no cejamos en el esfuerzo de producir "sentido" a la vida y enriquecer la cultura. No dejo de reconocer que en San Juan, en los últimos años, y gracias a acciones gubernamentales y privadas, las cosas están cambiando.