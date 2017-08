Tras la separación de Nicole Neumann (36) y Fabián Cubero, se desataron los rumores de terceros en discordia, apuntando sobre todo a la bella modelo a quien ahora vinculan con Facundo Moyano (32), hasta hace poco señalado como el "sex toy" de Susana Giménez, algo que ambos siempre negaron. Pero si de negar se trata, tanto Nicole como el hijo del gremialista también intentan despejar cualquier idea de relación amorosa.

Él lo hizo en distintos medios y el sábado pasado por la noche repitió en PH (Podemos Hablar), el programa de Andy Kusnetzoff para Telefe. Fue un momento tenso cuando Flavio Mendoza confesó que es tan amigo de Nicole que una vez se confundieron (ya lo habían dicho hace algunos años); mientras las cámaras no dejaban de apuntar a Facundo y su cara de póker, que se descolocó un poco cuando Andy le preguntó directamente qué le parecía lo que contaba Flavio; a lo que el joven político, hábil, finalmente no respondió, más allá de algunas caras y balbuceos onda "yo nada que ver". Pero su rotunda negación no se condice del todo con lo que antes había expuesto Nicole en Cortá por Lozano. Fue en ese programa donde la blonda dejó la puerta abierta (¿o abrió el paraguas?): "Podría empezar una relación con Facundo Moyano", fue la frase matadora que tiró la top, quien agregó entre risas que "me parece lindo". "¿Si lo conozco? No voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Yo estoy en todo mi derecho de tomar un helado con amigos... y es todo lo que tengo para decir", había dicho un rato antes, misteriosa, relajando el primer y taxativo no.

A la que no le cayó nada bien todo esto es a la reciente ex de Moyano, Eva Bargiela, quien tuvo lágrimas como respuesta a los rumores y confirmó su separación -el viernes último- del diputado del Frente Renovador. "Me dolería confirmar que hubo engaño", expresó la bonita mujer; que sin embargo, respecto de Su Giménez, la también modelo subrayó "siempre tuve claro que era una relación de amistad. Siempre supe que no pasó nada".



Por su parte, Fabián "Poroto" Cubero -ex de Neumann- dijo lo suyo en Implacables: "No hay mucho que agregar, la verdad es que si ella la pasa bien y se siente bien, eso es lo más importante. Después, puede salir con quien quiera, está en todo su derecho ¿no?", le bajó el tono a la polémica (al menos públicamente) el futbolista, quien a Caras confesó que sufrió mucho "pero ahora estoy libre". ¿Vía libre también para la sexy rubia y el morocho de sonrisa Odol?