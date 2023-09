De vuelta. El director Emmanuel Siffert se reencontró con la Orquesta Sinfónico de la UNSJ.



El maestro Emmanuel Siffert vuelve para ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el concierto de esta noche en el Auditorio Juan Victoria. El director suizo estuvo al frente de la formación durante ocho años, cuando se fue en 2021 dejó abierta la puerta para regresar. Esta semana se reencontró con los músicos para actuar hoy como director invitado, con obras de estreno, y la inclusión del órgano Walker por primera vez bajo su batuta.



"Extrañaba mucho la orquesta. Los primeros minutos fueron un poco extraños, pero después, todo estuvo normal. Es lindo ver a los músicos de nuevo. Ya pasaron dos años" comentó a DIARIO DE CUYO Siffert quien elogió las características del Juan Victoria. "El auditorio de San Juan es un lujo. Hermosa sala, muy lindo estar aquí de nuevo".



Desde el Centro de Creación Artístico Orquestal, Juan Carlos Caballero expresó la satisfacción es recíproca. "Estamos súper contentos, de volver a tener a Emmanuel Siffert trabajando con nosotros; por su capacidad y porque fue una parte muy importante dentro de la historia de la orquesta" aseguró el director del organismo que gestiona la Sinfónica, en el marco de la FFHA de la UNSJ, quien además destacó que no es común que los directores de orquesta permanezcan tantos años en el mismo cargo como sucedió aquí. "Fue porque los integrantes de la orquesta lo querían año tras año como director. Emmanuel siempre ha mostrado su profesionalismo, desde el primer día hasta el último cuando se fue hace un par de años. Ahora en está de vuelta, es como que no hubiera pasado el tiempo, hasta él mismo me decía que se sentía como si hubiera estado la semana pasada dirigiendo acá porque veía todo normal, todos trabajando de una manera tan natural, me dijo que se sentía muy bien acá en San Juan" compartió Caballero.



Para el concierto de hoy, la Sinfónica hará dos obras que se escucharán por primera vez en San Juan. Ballade para orquesta de Samuel Coleridge Taylor y Pieza Sinfónica con órgano de Bernard Reichel. Además del Concierto de violín de Piotr Illich Tchaikovsky, que tendrá como solista a Alexander Zuzuk.



"La orquesta suena muy bien. Sos dos obras nuevas, del compositor inglés Taylor, nunca ha tocado, que es una obra muy romántica. El público se encontrará con melodías románticas y escuchará un sonido orquestal distinto con la combinación del órgano" describió Siffert sobre el programa, además de destacar que es la primera vez que dirigirá a la formación sanjuanina con la intervención del gran órgano Walker de la sala. "Nunca hice acá una obra con órgano, es la primera vez . No se dio antes" dijo sin más explicaciones, pero muy dispuesto a conocer al nuevo titular de la Cátedra de órgano, quien- por convención y acuerdo con el gobierno provincial- suele ser el encargado de usar el instrumento emblema de la sala. Se trata del maestro Esteban Rinsky, nombrado en abril de este año, tras la partida de Matías Sagreras, quien estuvo a cargo durante 2022 y parte de 2021, tras la jubilación del profesor Oscar Rodríguez Castillo.



Para aprovechar la presencia de Siffert, también se organizó un seminario de dirección orquestal, que tuvo 22 inscriptos y por una cuestión de cupos, seis tomaron esta semana clases como activos y el resto fueron oyentes. Siffert actualmente se desempeña como director titular de la Orquesta de Cámara de Chile, en Santiago de Chile, después de haber pasado el 2022 a cargo de la Orquesta sinfónica de Aguas Calientes, en México. "En Santiago funciona todo muy bien por ahora" dijo y sin entrar en comparaciones entres las últimas orquestas definió: "Los músicos son músicos, el que es buen músico es bueno en todos lados, es algo universal". En Buenos Aires, Siffert está trabajando estrechamente con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y tiene otro proyecto el año próximo, que prefiere no adelantar.



El regreso estaba pautado, en realidad para dirigir el concierto por las bodas de oro de la UNSJ, que será el 11 de octubre -destinado a miembros de la Casa de Altos Estudios- algo que habían cerrado a principio de año. Pero en julio uno de los directores invitados canceló su participación en San Juan, las agendas coincidieron para un concierto del ciclo.



Siffert, entonces, también estará a cargo del concierto en homenaje a los 50 años de la UNSJ, un aniversario que ha sido muy destacado con distintas actividades. El aporte musical vendrá, entonces, con la orquesta insignia y bajo la batuta del prestigioso director. "Para nosotros es muy importante contar con él justamente para ese concierto, además porque también dentro de la FFHA y en la universidad ha sido una persona muy querida y respetada, para toda la comunidad universitaria es muy lindo volver a tenerlo en San Juan dirigiendo. Volver a trabajar con él, es volver a tener un gran, gran, gran maestro dirigiéndonos" sostuvo Caballero sobre la función especial que tiene en el programa conocidas obras clásicas y algunas folclóricas argentinas y la participación de todos los coros universitario.

>> EL DATO

Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Dirección M° Emmanuel Siffert. Hoy, 21, Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.